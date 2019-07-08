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Разводятся чаще всего на Сахалине и в Карелии из российских регионов

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне, Ингушетии, Дагестане, Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

8.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Разводятся чаще всего на Сахалине и в Карелии из российских регионов

Названы регионы — лидеры по числу разводов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) назвала регионы, в которых за первые четыре месяца этого года зарегистрировано больше всего разводов. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные ведомства.

Всего за январь — апрель в России было расторгнуто 184,2 тысячи браков. Рекордсменом по числу разводов стала Сахалинская область — 5,1 на тысячу человек населения. Второе место заняла Республика Карелия — 4,6, тройку замыкает Ненецкий автономный округ — 4,5.

Кроме того, довольно много браков расторгнуто в Мурманской и Белгородской областях — в обеих по 4,3 на тысячу человек.

Наименьшее количество разводов зарегистрировано в Чечне — 0,6, Ингушетии — 0,8, Дагестане — 1,1, Северной Осетии — 1,8 и Кабардино-Балкарии — 1,9.

Источник: РИА Новости


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