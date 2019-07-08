СК арестовал истязавшую 7-летнюю девочку 35-летнюю жительницу Ингушении

Подозреваемая в издевательствах над ребенком находится под стражей
Следственными органами СКР по Республике Ингушетия продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).
Как сообщалось ранее, 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей, укусами и ожогами. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца.
Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно.
Следователями установлены и допрошены родители девочки, а также соседи и другие свидетели.
При производстве следственных действий по уголовному делу подозреваемая вину не признала. В настоящее время пострадавшей девочке оказывают помощь врачи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.
-В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, а также действиям родителей в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.
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