СК арестовал истязавшую 7-летнюю девочку 35-летнюю жительницу Ингушении

Следственными органами СКР по Республике Ингушетия продолжается расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего).

Как сообщалось ранее, 4 июля 2019 года в Детскую республиканскую клиническую больницу Республики Ингушетия доставлена семилетняя девочка с множественными телесными повреждениями, в том числе переломами и гангреной верхних конечностей, укусами и ожогами. По версии следствия, указанные повреждения малолетней причинены 35-летней жительницей города Сунжа, которая является ей родной тетей по линии отца.

Установлено, что девочка воспитывается в семье тети без оформления каких-либо документов, в том числе, об установлении опеки, мать проживает отдельно.

Следователями установлены и допрошены родители девочки, а также соседи и другие свидетели.

При производстве следственных действий по уголовному делу подозреваемая вину не признала. В настоящее время пострадавшей девочке оказывают помощь врачи в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Суд избрал подозреваемой меру пресечения в виде заключения под стражу.

-В рамках расследования уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, ответственных за соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, а также действиям родителей в связи с неисполнением обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Расследование данного уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации, — сообщили официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.