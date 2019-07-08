Эвакуировали 17 человек при ночном пожаре в жилом доме под Бердском

В деревне Бердь Искитимского района произошло возгорание в жилом доме, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области в понедельник.

7 июля в 23:21 в д. Бердь на улице Линейной произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара в квартире огнем повреждено потолочное перекрытие, домашние вещи и закопчение по всей квартире. До прибытия подразделений пожарной охраны из дома самостоятельно эвакуировались 17 человек.

Ликвидация пожара — 8 июля в 00:37. Доставка огнетушащих средств к месту пожара осуществлялась путем подвоза воды от пожарного гидранта на расстоянии 5 км.

На тушение привлекалось 4 единицы техники и 11 человек личного состава, работа двух звеньев газодымозащитной службы.