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«Би-Ба-Бо»: адаптируют экскурсии на аэродром и в пожарку для глухих детей Бердска

Кроме того, слабослышащим детям дают потрогать звучащие инструменты в филармонии и колокольный звон. Проект реализует новосибирская общественная органазиция.

8.07.2019 Фото: gluxix.net Нет комментариев
 
Би Ба Бо: адаптируют экскурсии на аэродром и в пожарку для глухих детей Бердска

Би-Ба-Бо, или три шага к празднику

Автономная некоммерческая организация «Амплитуда тишины» реализовала в Новосибирске проект «Би-Ба-Бо» – агентство культурно-социальных мероприятий для детей с ограниченными возможностями». Проект финансировался Фондом президентских грантов и был направлен на организацию театрализованных экскурсий (мастер-классов), адаптированных для глухих и слабослыщащих детей.

Идею организовать серию подобных экскурсий «Амплитуда тишины» вынашивала более десяти лет – и это неудивительно сотрудники НКО имеют пятнадцатилетний опыт работы с глухими и слабослышащими и не понаслышке знают жизнь этих ребят. В Новосибирске до сих пор таких экскурсий не было. Языковой барьер по-прежнему является серьёзным и часто непреодолимым фактором при посещении глухими различных мероприятий – театральных постановок, художественных фильмов, мастер-классов или музейных экспозиций.

Полгода мы организовывали и проводили экскурсии для глухих и слабослышащих детей из Новосибирска, Бердска, Искитима, Барабинска, причем экскурсии эти мы старались не только всякий раз адаптировать к каждому возрасту, но и сделать их интерактивными, вовлекая ребят в происходящее. С помощью аниматора, театрализации, викторины или подвижной игры наши особые дети попадали в особое культурное пространство, унося с собой не только новые знания, но и особое к ним отношение.

«По первому образованию я клинический психолог и работа с инвалидами меня интересовала всегда – делится своими впечатлениями участник команды проекта Ирина Лазненко, – до проекта в течение девяти лет я работала с глухими студентами, занималась реабилитацией посредством театральной деятельности. В 2015 году я стала мамой, работу с инвалидами не прекращала. Но это событие повлияло на меня, мне захотелось реализовать проект для детей с нарушениями слуха. Далее у нас сформировалась команда центра „Амплитуда тишины“ и мои идеи получили свою реализацию в проекте „Би-Ба-Бо“. Впечатление о проекте положительное. Мне было очень интересно искать те экскурсии и мастер-классы, которые интересны глухим детям и родителям. За год работы по гранту мы много добились, в основном, конечно, благодаря очень классной команде. Я рада что мы планируем развивать это направление работы и после того, как грантовая поддержка закончится».

Проект «Би-Ба-Бо» стал заметным событием в Новосибирске и получил продолжение уже в качестве отдельных направлений деятельности. Одним из самых значимых таких ответвлений стал проект «Тактильная музыка», который мы реализовали вместе с Новосибирской государственной филармонией.

Идея включения интерактива в экскурсию по филармонии привела к тому, что мы предложили глухим детям прикоснуться к звучащему инструменту, каждый из которых обладает своей особой вибрацией, своей силой, своим характером. В обычной жизни этот замысел трудно осуществить даже обычному человеку, а особые дети зачастую находятся просто в иной культурной плоскости. Ансамбль классической музыки, духовой оркестр, струнный оркестр, ансамбль старинных инструментов, оркестр народных инструментов – множество коллективов с интересом восприняли эту идею, позволив нашим детям получить незабываемые впечатления.

Ещё один аспект «Тактильной музыки» был реализован в Музее колокольного звона при Сибирском центре колокольного искусства. Вопрос о том, является ли колокольный звон музыкой, ставился еще в конце XIX века, ведь по стойкой византийской традиции в православном богослужении не используются музыкальные инструменты. Однако в конце двадцатого столетия кандидат искусствоведения музыковед-кампанолог Лариса Дмитриевна Благовещенская доказала, что колокольня с подбором колоколов есть музыкальный инструмент. Как бы то ни было, голос колокола является сложным по звучанию, а звуковой спектр включает в себя помимо слышимого человеческим ухом диапазона, ещё и ультразвук, а сам колокол во время звона активно вибрирует, что в совокупности обладает большим исследовательским потенциалом в работе с глухими.

«До революции в России было много глухих звонарей – отмечает заместитель руководителя Сибирского центра колокольного искусства Алексей Талашкин, – да и сейчас многие из практикующих звонарей отмечают снижение слуха. В этом смысле мы близки к тем детям, которые приходят к нам на такие необычные экскурсии. Здесь на первый план выходит не рассмотрение вопросов истории колокольного искусства, а непосредственное общение с инструментом».

Действительно, когда детям было предложено положить руку на колокол и ощутить его голос через вибрацию, эффект не заставил себя ждать. Что именно в этот момент ощущает глухой ребенок, сказать сложно, однако мы были свидетелями эмоциональных реакций – удивление, улыбка, смех, радость, тактильная «жажда». И если в филармонии на этом этапе работа завершалась – музыканты по понятным причинам не позволяли играть на своих дорогостоящих инструментах, то здесь эта работа была продолжена, и ребятам было предложено самим попробовать себя в роли звонаря, а это уже и духовная работа, возвышающая каждого, кто попадает в это особое пространство.

Шоколадная фабрика, детская киностудия, пожарно-спасательная служба, аэродром малой авиации, гончарная мастерская, фестиваль исторической реконструкции – далеко не каждый новосибирец побывал в этих местах. Мы же постарались существенно расширить кругозор особых детей, адаптировав к ним целый ряд экскурсий и мастер-классов, которых в рамках проекта было проведено семнадцать. Живые эмоции, последующее обсуждение увиденного, радость на лицах – это всё свидетельствует о несомненном успехе проекта. Отметим, что все экскурсии по проекту были для участников бесплатными. Однако, обратной стороной проекта стало невозможность или нежелание глухих участвовать в подобных мероприятиях на платной основе, а поскольку сроки гранта ограничены, то и будущее проекта в таких условиях неопределено.

Проведённая нами работа была направлена не только на особых детей. Так как в неё были вовлечены и различные светские и церковные организации, сама проблема проведения экскурсий для глухих детей и вообще для детей-инвалидов, была поставлена в культурном пространстве центра Сибири, что уже является одним из важных итогов нашей работы. «Что сразу вспоминается? – делится впечатлениями руководитель проекта Мария Руднева, – эмоции, глаза детей после прикосновения к музыкальным инструментам.

Благодарность взрослых за предоставленную возможность, ведь 90% детей побывали первый раз на подобных экскурсиях, а также отклик взрослых на подобное сотрудничество». Очевидно, что эту работу необходимо продолжать, что мы и планируем делать со следующего сезона 2019/2020 мы планируем включить в нашу аудиторию не только детей с нарушениями слуха, но и детей с нарушениями зрения, детей с умственной отсталостью и зпр, а также другими особенностями.

«Амплитуда тишины» пока не имеет своего дома в Новосибирске, арендовать помещения у нас нет возможности. Продолжение работы мы видим и в организации интерактивных экскурсий, и в проведении мастер-классов, в создании театральных постановок, только для реализации задуманного нам необходимы дополнительные мощности и дополнительная поддержка.

Проект «Би-Ба-Бо» позволил увидеть насущные проблемы глухих детей и их родителей, осуществить попытку решения некоторых вопросов организации их досуга, расширения кругозора, вовлечения в культурное пространство, учитывая их особенности восприятия. Пройден большой путь, но большая его часть ещё впереди.

Источник: gluxix.net


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