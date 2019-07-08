КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

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Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн.

8.07.2019 Нет комментариев
 
Объявления в газетах Бердска работают эффективно

Для рекламодателей и частных лиц мы разработали сервис по подаче-приему рекламных сообщений через наши сайты.
В процессе навигации при клике на рубрику «Объявления в газеты» перейдете в раздел приема объявлений.
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Все вопросы по онлайн-подаче объявлений можно задать по тел.8(383-41)2-70-12
Можно прочесть о правилах подачи объявлений в газеты.

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Дефицитную магнитолу «Вега-326» выпросил высокий гость на радиозаводе Бердска Локоть выдвинут кандидатом от КПРФ на пос мэра Новосибирска 22 млрд рублей просит оператор «Платона» на мониторинг санкционных грузов

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Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

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