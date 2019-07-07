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Оформить наследство стало проще с 5 июля в России

Нотариусы получили возможность самостоятельно запрашивать сведения из ЕГРН о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя.

7.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Оформить наследство стало проще с 5 июля в России

Россиянам упростили оформление наследства

В России c 5 июля упростили порядок нотариального ведения наследственных дел. Речь идет о вступившем в этот день в силу приказе Минэкономразвития от 20 марта 2019 года № 144.

Согласно приказу, нотариусы получили возможность самостоятельно запрашивать сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о документах, на основании которых зарегистрировано вещное право наследодателя. Нотариус может запросить данные в бумажном или электронном виде, самостоятельно подписав запрос.

«Расширение перечня сведений, которые нотариус вправе самостоятельно запрашивать из ЕГРН, позволяет урегулировать вопрос получения документов, необходимых для ведения наследственных дел, без посредничества наследников. Таким образом, при оформлении наследства гражданам станет проще получить нотариальное удостоверение имущественных прав», — сказала замглавы Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова.

Прежде такие сведения предоставлялись только по запросу правообладателя, его законного представителя или доверенного лица. Нотариус не имел возможности запрашивать эту информацию из ЕГРН самостоятельно.

Источник: Известия


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