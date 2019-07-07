Оформить наследство стало проще с 5 июля в России
Во время отмены перевода денег с карты на карту похищают деньги из банкоматов
Киллера Анатолия Радченко приговорил к 24 годам колонии строгого режима суд Новосибирска
Продолжительности жизни в России растет перед выборами
Видео перевернувшегося катера с 55 пассажирами при вместимости 12 появилось в сети
Спецназ ФСБ прятал деньги во время обысков в бронежилеты
Обидчивость ведет к онкологии и болезням сердца
170 тысячам россиян отказали в пенсии в 2018 году
Из-за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска
Глава ВЦИОМ: преемник Путина не пожертвует Россией ради заморских «печенек»