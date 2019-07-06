Киллера Анатолия Радченко приговорил к 24 годам колонии строгого режима суд Новосибирска

Новосибирский областной суд в пятницу приговорил Анатолия Радченко (Челентано), входившего в организованное преступное сообщество Александра Трунова, к 24 годам колонии строгого режима за убийства и другие преступления, сообщил корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Суд признал его виновным в организации преступного сообщества, убийствах и подстрекательствах к ним, покушениях, бандитизме, незаконном хранении оружия, вымогательстве, мошенничестве и попытке мошенничества. Помимо лишения свободы осужденному назначен штраф в 1 млн рублей. Суд также удовлетворил иски о возмещении вреда двум потерпевшим — по 1 млн рублей каждому.

Свою вину Радченко не признал, хотя и не отрицал знакомство с людьми, которых следствие считает участниками ОПС. После оглашения приговора осужденный назвал его «бредом» и заявил, что «непременно будет его обжаловать».

Суд установил, что Радченко вошел в состав ОПС Трунова в 1992 году и стал руководить сложившейся в ней бандой, которая убивала неугодных им людей и совершала на них нападения, мешала работе правоохранительных органов и другим преступным группировкам, а также добывала информацию. Кроме того, Радченко с другими членами банды занимался поборами с бизнесменов на нескольких рынках.

Список убийств и побег

Суд признал его виновным в убийствах криминального авторитета Михаила Нагибова в 1997 году, Баграда Гелашвили в 2000 году, руководителя службы безопасности новосибирского предприятия Алексея Дабеева в 2002 году, главы новосибирской криминальной группировки Николая Акеньшина в 2004 году. При этом Гелашвили застрелили по ошибке, отмечается в приговоре, — жертвой должен был стать конфликтовавший с Труновым «вор в законе» Мамука Шубитидзе.

Также Радченко признан виновным в покушениях на бизнесмена Фрунзика Хачатряна, помощника директора Центрального рынка Новосибирска Евгения Сядчикова и в подстрекательстве к убийству бывшего члена труновской ОПС — бизнесмена Андрея Боженко.

Радченко смог скрыться в 2009 году, когда задержали других участников ОПС Трунова. Его разыскивал Интерпол. В 2014 году австрийские спецслужбы поймали его с поддельным паспортом на имя гражданина Чехии и экстрадировали на родину.

Другие фигуранты дела

В конце 2012 года Трунов и его соучастники были осуждены на длительные сроки. В ноябре 2015 года за причастность к к этой ОПГ осудили экс-советника администрации Новосибирской области Александра Солодкина-старшего, его сына, бывшего вице-мэра Новосибирска Александра Солодкина и экс-замначальника УФСКН по региону Андрея Андреева.

Еще четыре предполагаемых участника ОПС Трунова объявлены в международный розыск.