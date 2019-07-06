Продолжительности жизни в России растет перед выборами
Видео перевернувшегося катера с 55 пассажирами при вместимости 12 появилось в сети
Спецназ ФСБ прятал деньги во время обысков в бронижилеты
Обидчивость ведет к онкологии и болезням сердца
170 тысячам россиян отказали в пенсии в 2018 году
Из-за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска
Глава ВЦИОМ: преемник Путина не пожертвует Россией ради заморских «печенек»
Помощник полпреда президента в УФО арестован по делу о госизмене
В разрушенном Речкуновском санатории построит центр реабилитации онкобольных клиника Мешалкина в Бердске
Санаторий-призрак «Речкуновский» манит сталкеров в Бердск разрушенными зданиями и мистикой