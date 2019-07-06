Видео перевернувшегося катера с 55 пассажирами при вместимости 12 появилось в сети

На затонувшем в Черном море катере находилось 55 человек при вместимости в 12, сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК.

Прогулочный катер «Атолл» вечером 5 июля перевернулся в ста метрах от берега в районе поселка Джубга. Погибли два человека — женщины из Мордовии и Белгорода. Еще несколько человек пострадали.

Капитан катера скрылся с места происшествия, но позже его задержали в Джубге. Южное следственное управление на транспорте возбудило уголовное дело.

Сейчас следователи допрашивают судовладельца и беседуют с пострадавшими, а также уточняют число людей, находившихся на катере. На месте крушения работают криминалисты.

