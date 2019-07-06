Спецназ ФСБ прятал деньги во время обысков в бронижилеты

Московский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения семерым сотрудникам ФСБ. По данным «Росбалта», домашний арест применен к Маргиеву Х.В. и Капышкину Д. Е. Под стражу отправили Карелина А.А., Оболенского Р.М., Урусова В.М., Чиквина Д. А., Власова А.А. Все они подозреваются либо в совершении преступления, предусмотренного пунктами а и б статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере), либо в соучастии в нем. Контрразведчикам грозит до 15 лет колонии.

Большинство арестованных являются сотрудниками спецподразделения «Альфа» и группы спецназначения «Вымпел». Как рассказали источники «Росбалта» в спецслужбах, в разработку УСБ ФСБ РФ бойцы спецназа и оперативники Управления «К» ФСБ РФ попали в связи с участившимися случаями пропажи денег во время обысков, когда изымаются гигантские суммы. Например, из 9 млрд рублей, изъятых на квартире сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, пропали 100 млн рублей. При обыске у родителей главы ФГУП ФСО АТЭКС Андрея Каминова нашли 8,5 млн рублей и $790 тыс. А потом оказалось, что сумма уменьшилась на 500 тыс. рублей и $30 тыс. По мнению собеседников агентства, есть основания подозревать, что значительно сократилась и сумма, обнаруженная при задержании начальника банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина, которая превышала 6,5 млрд рублей (в общей сложности у полковника и двух его бывших коллег было изъято свыше 12 млрд рублей). Сейчас по данному факту ведется проверка.

«Таких случаев можно приводить довольно много. А общая сумма пропавших денег очень велика», — высказывает мнение собеседник агентства.

Под подозрение попадали разные участники следственных мероприятий и работники банков, инкассаторы. Однако потом контрразведчики обратили внимание, что деньги пропадали после обысков, в которых в качестве силовой поддержки принимали участие одни и те же сотрудники спецподразделения «Альфа». Их взяли в разработку и выяснили интересные подробности. «Из бронежилетов бойцов заранее вынимались железные пластины, а во время обыска туда помешались пачки денег, — высказывает мнение собеседник „Росбалта“. — Внешнее увидеть какие-то изменения довольно сложно».

Более того, оперативники выяснили, что бойцы спецподразделений привлекались также к охране гигантских сумм, перевозимых теневым банкирами и «обнальщиками». К этому бизнесу их привлекли оперативники из Управления «К» ФСБ РФ и связанные с ними лица.

Попутно образовался другой вид заработка, тесно связанный с этим. Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров. Узнав, что в какой-то «точке» находится большая сумма, туда с «обысками» могла прибыть группа спецназа и изъять наличность. Причем и в этих случаях у бойцов оставалась только небольшая часть денег. Остальное передавалось «наводчикам», операм из Управления «К» и т. д. В июне в ЮЗАО Москвы был проведен очередной «обыск» у «обнальщиков» с изъятием 136 млн рублей. Пострадавшие решили не скрывать преступление. В результате семеро сотрудников ФСБ и офицеров спецназа были арестованы. Поиск их соучастников продолжается.

«Я думаю, что никто не станет „раздувать“ это дело, прибавлять туда кражи во время обысков. Скорее всего, в деле останется один эпизод разбоя», — полагает источник агентства.

Источник: Росбалт