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Обидчивость ведет к онкологии и болезням сердца

Особенно не стоит это делать людям пожилого возраста, когда их организм уже накопил достаточно «болячек».

6.07.2019 Фото: Pixabay Нет комментариев
 
Обидчивость ведет к онкологии и болезням сердца

Незавершенная обида обостряет хронические заболевания

Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов рассказал, что обидчивые люди чаще всего страдают болезнями сердца.

По его словам, незавершенная обида обостряет хронические заболевания, а в стрессовых ситуациях добавляет новые. Накопленный негатив влияет на появление онкологии.

— Гинекологические проблемы вплоть до бесплодия с невыясненной причиной, возможно, связаны с недомолвками между партнерами. Нередко появляются депрессии, угнетенные состояния, — рассказал «Вечерней Москве» Евгений Сафонов.

Он подытожил, что держать в себе обиду крайне вредно для здоровья. Особенно не стоит это делать людям пожилого возраста, когда их организм уже накопил достаточно «болячек».


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