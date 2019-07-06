Обидчивость ведет к онкологии и болезням сердца

Кандидат психологических наук, преподаватель МГУ Евгений Сафонов рассказал, что обидчивые люди чаще всего страдают болезнями сердца.

По его словам, незавершенная обида обостряет хронические заболевания, а в стрессовых ситуациях добавляет новые. Накопленный негатив влияет на появление онкологии.

— Гинекологические проблемы вплоть до бесплодия с невыясненной причиной, возможно, связаны с недомолвками между партнерами. Нередко появляются депрессии, угнетенные состояния, — рассказал «Вечерней Москве» Евгений Сафонов.

Он подытожил, что держать в себе обиду крайне вредно для здоровья. Особенно не стоит это делать людям пожилого возраста, когда их организм уже накопил достаточно «болячек».