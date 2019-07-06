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А шефу Астора слабо сделать ограждение и шлагбаум на ночь …слабо?

Это так надоело…что хочется…..как на Руси революции..

6.07.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала ирина:
Живу в районе магазана Астор, надоели в течение 7 лет дебилы на авто типа дрифтеры….А шефу Астора слабо сделать ограждение и шлагбаум на ночь …слабо? Это так надоело…что хочется…..как на Руси революции.. Мне этот шум мешает спать…..я за себя не ручаюсь….


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(1) Комментарий

  1. Cancun2019

    Снимите на видеокамеру, что происходит по ночам на парковке, потом предъявляйте руководству Астора. Или они закрывают парковку на ночь или будет суд. Требуйте через суд компенсацию морального вреда. А то, мало того, что магазин дорогущий, я по этой причине перестал туда ходить, так ещё и спать не дают, уроды.

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