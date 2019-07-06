В рубрику «Сообщи свои новости» написалаЖиву в районе магазана Астор, надоели в течение 7 лет дебилы на авто типа дрифтеры….А шефу Астора слабо сделать ограждение и шлагбаум на ночь …слабо? Это так надоело…что хочется…..как на Руси революции.. Мне этот шум мешает спать…..я за себя не ручаюсь….