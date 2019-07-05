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Из-за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска

Из аварии трасса Р-256 встала в долгой пробке. У «Девятки» на скорости лопнуло колесо, из-за чего неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу.

5.07.2019 Фото: АСТ-54 3 коммент.
 
Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска

Столкнулись шесть автомобилей на вшивой горке

5 июля около 19.00 на Бердском шоссе, недалеко от поворота к ботаническому саду, столкнулись несколько автомобилей, среди которых универсал Honda Partner, хэтчбеки ВАЗ-2109 и Toyota Allex, а также седан Toyota Camry и тягач MAN, пишет группа АСТ-54.

«Девятка» получила сильный удар в правую сторону. Очевидцы сообщают о пострадавшей женщине. На асфальте видны следы выезда на встречную полосу. Подробности уточняются.

Авария заблокировала движение в сторону Бердска, осложнив и проезд во встречном направлении. Ищите пути объезда или воздержитесь от поездки на данном участке на ближайшее время.

Обновлено: у «Девятки» на скорости лопнуло колесо, из-за чего неуправляемый автомобиль выехал на встречную полосу. В результате столкновения пострадала пассажира отечественного хэтчбека, которая была госпитализирована, рассказал наш подписчик.

На месте работаю сотрудники ГИБДД, которые регулируют движение на этом участке дороги, предупреждая других водителей о ДТП и устраняют образовавшийся затор, рассказали в пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска Из за лопнувшего колеса в жестком месиве из шести авто на вшивой горке пострадала жительница Бердска


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А девятка — леворулька или праворулька?
    Хвалить её или ругать?

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  2. Аноним

    Давно надо уже сделать прямой выезд через Речкуновку, Новый поселок на Терешкову и проспект Лавреньтьева.
    Дороги там есть.
    Осталось заасфальтировать.
    И напряженность Бердского шоссе уменьшится.

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  3. Олег

    Не удивительно что у этого автохлама колесо лопнуло, на фото наглядно видно все.

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