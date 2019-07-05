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Глава ВЦИОМ: преемник Путина не пожертвует Россией ради заморских «печенек»

Валерий Федоров нарисовал того, кого ищет на смену себе президент России: человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления, самое главное — патриот.

5.07.2019 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.
 
Глава ВЦИОМ: преемник Путина не пожертвует Россией ради заморских печенек

Владимир Путин задумался о преемнике

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью «Российской газете» сообщил, что президент России Владимир Путин, вероятно, уже сейчас ищет себе преемника.

«Но образ, типаж можно с той или иной долей точности набросать уже сейчас. Это может быть человек поколения 40-50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских «печенек», — считает глава ВЦИОМ.

По его мнению, возможный преемник нынешнего главы государства — ответственный человек, который сможет не только управлять страной, но и отстаивать интересы РФ среди других держав, «чтобы уберечь нас от рисков новой большой войны».

Владимир Путин был избран на пост президента в 2018 году второй раз подряд (в четвертый раз, считая президентский сроки с 2000 по 2008 год). Срок нынешних полномочий истекает в 2024 году. Согласно Конституции, больше он выдвигать свою кандидатуру на этот пост не может.

Федоров напомнил, что Конституцию можно поправить, как это уже делалось, но «президент неоднократно показал, что лично «под себя» он Конституцию править не готов».

Источник: Интерфакс


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(6) Комментариев

  1. Новый мэр

    Да ладно печеньки ни кому не нужны, сейчас берут домами,гостиницами,детей устраивают и жен в заморских странах.А народу о печеньках :-D

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  2. Аноним

    Мда. В эпоху невиданных в истории сверхцен на нет как следствие сверхдоходов умудриться фактически уничтожить всё то, что ранее называлось государством: наука, медицина, образование, право, армия….

    Да уж… Тут не преемника выбирать надо — а бежать. Быстро и тихо. Но вот, проблема: некуда.

    Потому что наш гениальнейший помимо уничтожения государства исхитрился ещё испортить отношения со всеми, включая даже братские Украину и Беларусь. Это то, что пока что пропагандисты типа Фёдорова пока что называют «успешная внешняя политика»…

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  3. Поросёнок Пётр

    Выражение «ищет на смену себе», на прямую противоречит 3 статье Конституции РФ, Путин не может искать и назначать приемника, так как единственным источником власти является народ Российской Федерации и только он может назначать президента путём свободных и демократических выборов. А так же, четвёртый пункт третьей статии гласит. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.

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    • Человек

      Антипутинцы как всегда в наступлении.
      Им хлеба не надо,печёнку давай и обязательно норовят деньги из государственной кассы себе забрать,чтобы «всем поровну» и государство накрылось.
      Эх,дилетанты и провокаторы.
      Человек — *IN LOVE*

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      • Поросёнок Пётр

        Да, товарищ Шаман, мы, «антипутинцы» как вы выразились, переживаем за страну и думаем, что с ней будет в будущем и как её вытаскивать из трясины, а вы, запутинцы, сидите на тонущем корабле и радостно хлопаете в ладошки, ну хлопайте, хлопайте, только потом не делайте удивлённые глаза и не говорите, что вы ничего не знали. ;)

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  4. Эрвин

    Как ни крути только кадыров подходит

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