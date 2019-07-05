Глава ВЦИОМ: преемник Путина не пожертвует Россией ради заморских «печенек»
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Да ладно печеньки ни кому не нужны, сейчас берут домами,гостиницами,детей устраивают и жен в заморских странах.А народу о печеньках
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Мда. В эпоху невиданных в истории сверхцен на нет как следствие сверхдоходов умудриться фактически уничтожить всё то, что ранее называлось государством: наука, медицина, образование, право, армия….
Да уж… Тут не преемника выбирать надо — а бежать. Быстро и тихо. Но вот, проблема: некуда.
Потому что наш гениальнейший помимо уничтожения государства исхитрился ещё испортить отношения со всеми, включая даже братские Украину и Беларусь. Это то, что пока что пропагандисты типа Фёдорова пока что называют «успешная внешняя политика»…
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Выражение «ищет на смену себе», на прямую противоречит 3 статье Конституции РФ, Путин не может искать и назначать приемника, так как единственным источником власти является народ Российской Федерации и только он может назначать президента путём свободных и демократических выборов. А так же, четвёртый пункт третьей статии гласит. Никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному закону.
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Антипутинцы как всегда в наступлении.
Им хлеба не надо,печёнку давай и обязательно норовят деньги из государственной кассы себе забрать,чтобы «всем поровну» и государство накрылось.
Эх,дилетанты и провокаторы.
Человек —
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Да, товарищ Шаман, мы, «антипутинцы» как вы выразились, переживаем за страну и думаем, что с ней будет в будущем и как её вытаскивать из трясины, а вы, запутинцы, сидите на тонущем корабле и радостно хлопаете в ладошки, ну хлопайте, хлопайте, только потом не делайте удивлённые глаза и не говорите, что вы ничего не знали.
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Как ни крути только кадыров подходит
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