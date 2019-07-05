Помощник полпреда президента в УФО арестован по делу о госизмене

Помощник полпреда президента в Уральском федеральном округе Александр Воробьев арестован на два месяца по делу о госизмене, такое решение в пятницу принял Лефортовский суд Москвы, пишет Интерфакс.

Заседание по ходатайству прокурора, которое поддержал следователь и сторона защиты, включая самого Воробьева, прошло в закрытом режиме для сохранения тайны следствия.

О задержании Воробьева в пятницу утром сообщила ФСБ, назвав лишь его имя и фамилию. Позже стало известно, что речь идет о 39-летнем помощнике Николая Цуканова, заступившем на эту должность год назад.

Воробьев является действительным государственным советником РФ третьего класса.