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Помощник полпреда президента в УФО арестован по делу о госизмене
В разрушенном Речкуновском санатории построит центр реабилитации онкобольных клиника Мешалкина в Бердске
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