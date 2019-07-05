Град пройдет мимо: Теплая и сухая погода ожидается в выходные в Бердске

Чередование погоды от шторма с ливнями до жары в Новосибирской области синоптики объясняют перемещением циклонов. На 5 июля в регионе прогнозировали град. Но пока в Бердске идет небольшой дождь. Ливень со штормовым ветром прошел в городе накануне, 4 июля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Повторение непогоды возможно в ближайшую неделю Новосибирске. Не исключено, что она затронет и Бердск, хотя пока для него прогноз более благоприятный.

В субботу и воскресенье, дожди маловероятны, хотя будет облачно. Воздух прогреется до +27. Пасмурная и неустойчивая, хотя вполне теплая погода сохранится в Бердске до 11 июля.

В этот день, по прогнозам синоптиков в Бердске придет настоящее лето — будет солнечно и жарко. 13 июля обещают +30 градусов. А с 15 июля снова зарядят дожди, хотя температура будет вполне комфортной — +24 градуса.