Выдержали ураганный ветер и ливень дороги и дворы Бердска

5 июля директор УЖКХ Максим Совбанов на встрече с журналистами рассказал о ситуации с ливнем, который прошел в Бердске накануне, о чем сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам Максима Флюровича, ситуация в городе достаточно хорошая и подтопления отсутствуют:

— Вчера был ливень в городе Бердске. Я произвел объезд города по подтопляемым местам и в том числе по территориям «Комфортная городская среда». Ситуация достаточно хорошая. Подтоплений нигде нет, ливневки везде работают. К «Комфортной городской среде» нарекание практически нет, есть небольшие недоделки, которые будут устранены в процессе работы.

Также Совбанов отметил, что есть норматив и вода, которая появляется из-за дождя, не может сразу же исчезнуть, она попадаю в ливневки.

Автор видео Виталий Чуев