Вонючее дерьмо залило проезжую часть у дома №24 на ул. Комсомольской

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-Из колодца, что возле дома на Комсомольской, 24, бежит вонючее дерьмо, залило уже всю проезжую часть. Стоит ужасная вонища. Это кто-нибудь собирается ликвидировать?

От редакции: 5 июля в указанном месте нечистоты уже не извергаются, проверил «Курьер. Среда. Бердск». Но о них напоминает характерный запах.