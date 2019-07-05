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Поженились 17 пар в первую пятницу июля в Бердске

Наталья и Николай Литвиновы, сыгравшие свадьбу 5 июля, — 300-я пара, зарегистрировавшая свои отношения в 2019 году.

5.07.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Нет комментариев
 
Поженились 17 пар в первую пятницу июля в Бердске

Свадьба летом — волнительный и запоминающийся момент

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС города Бердска Дарья Скоромных, накануне Дня семьи, любви и верности, 5 июля, в Бердске поженились 17 пар.
В прошлом году, в первую пятницу июля официально оформили семейные отношения 16 пар. Всего за лето 2018 года было заключено 362 брака.

Поженились 17 пар в первую пятницу июля в БердскеНаталья и Николай Литвиновы — 300-я пара, зарегистрировавшая свои отношения в 2019 году. Они познакомились на работе. Как признались молодожены, это была любовь с первого взгляда.
Новоиспеченные супруги планируют прожить вместе до бриллиантовой свадьбы, которую отметят в кругу родных и друзей.

Поженились 17 пар в первую пятницу июля в Бердске

Анна и Роман Швидкие до свадьбы встречались полтора года. В день рождения семьи невеста и жених мечтают о долгой и счастливой семейной жизни. В свадебное путешествие к морю молодожены планируют поехать осенью или весной.


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