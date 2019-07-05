Поженились 17 пар в первую пятницу июля в Бердске

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» ведущий специалист отдела ЗАГС города Бердска Дарья Скоромных, накануне Дня семьи, любви и верности, 5 июля, в Бердске поженились 17 пар.

В прошлом году, в первую пятницу июля официально оформили семейные отношения 16 пар. Всего за лето 2018 года было заключено 362 брака.

Наталья и Николай Литвиновы — 300-я пара, зарегистрировавшая свои отношения в 2019 году. Они познакомились на работе. Как признались молодожены, это была любовь с первого взгляда.

Новоиспеченные супруги планируют прожить вместе до бриллиантовой свадьбы, которую отметят в кругу родных и друзей.

Анна и Роман Швидкие до свадьбы встречались полтора года. В день рождения семьи невеста и жених мечтают о долгой и счастливой семейной жизни. В свадебное путешествие к морю молодожены планируют поехать осенью или весной.