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Путин присвоил звание Героя России погибшим в Баренцевом море подводникам

Президент посмертно наградил четырех моряков золотой звездой Героя России, десятерых — Орденами мужества.

5.07.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Путин присвоил звание Героя России погибшим в Баренцевом море подводникам

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Соответствующий указ главы государства распространила в пятницу пресс-служба Кремля.

Согласно документу, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.

Кроме того, Орденом мужества посмертно награждены капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Как ранее сообщило Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован.

Источник: ТАСС


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