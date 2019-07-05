Путин присвоил звание Героя России погибшим в Баренцевом море подводникам

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников, которые погибли в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ. Соответствующий указ главы государства распространила в пятницу пресс-служба Кремля.

Согласно документу, «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам первого ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану второго ранга Дмитрию Соловьеву.

Кроме того, Орденом мужества посмертно награждены капитаны первого ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан второго ранга Александр Авдонин, капитаны третьего ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.

Как ранее сообщило Минобороны, 1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован.

Источник: ТАСС