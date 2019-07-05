Первая смерть: Умер после укуса клеща мужчина в Новосибирске

Первый летальный случай после укуса клеща зафиксирован в Новосибирской области — умер мужчина, сообщают СМИ со ссылкой на региональный Минздрав.

Возраст погибшего и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Кровососы в этом году ожили в апреле, и к началу июля к врачам обратились уже 12,6 тысяч новосибирцев, ставших его жертвами.

В мае несколько человек попали в реанимацию с клещевым энцефалитом и боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора, клещ особенно активен в Искитимском, Ордынском, Колыванском, Тогучинском, Черепановском, Карасукском, Маслянинском, Мошковском районах, в Бердске и Новосибирске.