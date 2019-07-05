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Первая смерть: Умер после укуса клеща мужчина в Новосибирске

Мужчина, умерший от клещевого энцефалита, не был привит. Медики не смогли спасти его жизнь. Бердск считается территорией, где активность клещей очень высокая.

5.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Первая смерть: Умер после укуса клеща мужчина в Новосибирске

Кровососы в этом году ожили в апреле

Первый летальный случай после укуса клеща зафиксирован в Новосибирской области — умер мужчина, сообщают СМИ со ссылкой на региональный Минздрав.

Возраст погибшего и обстоятельства трагедии пока неизвестны.

Кровососы в этом году ожили в апреле, и к началу июля к врачам обратились уже 12,6 тысяч новосибирцев, ставших его жертвами.

В мае несколько человек попали в реанимацию с клещевым энцефалитом и боррелиозом.

По данным Роспотребнадзора, клещ особенно активен в Искитимском, Ордынском, Колыванском, Тогучинском, Черепановском, Карасукском, Маслянинском, Мошковском районах, в Бердске и Новосибирске.


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