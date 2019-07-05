Водители автобусов и маршруток не обязаны объявлять остановки в Бердске

Водители автобусов и маршруток не обязаны объявлять автобусные остановки, подтвердила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина сегодня, 5 июля.

-Правила пассажирских перевозок, к сожалению, уже устарели. Но тем не менее, мы придерживаемся именно их. Есть такая статья, что водитель или кондуктор обязаны оповещать пассажиров об остановках, в которых посадка осуществляется по требованию. У на остановки в городской черте не по требованию, а постоянные. Остановки по требованию, как правило, встречаются в малонаселенных пунктах где-то на междугороднем сообщении. Если пассажиров нет, то водитель может поехать мимо. Исходя из этих норм и правил, четкого закрепления того, что водитель должен объявлять каждую автобусную остановку — нет, — резюмировала Надежда Валерьевна.

Она отметила, что структура пассажирских перевозок за последнее время значительно изменилась. Если раньше популярностью пользовались большие автобусы с длинной протяженностью маршрута, то сегодня в городской черте расстояние между остановками 300-400 метров. В этих условиях, водителю, который также является кондуктором и, что не запрещено правилами пассажирских перевозок, придется постоянно отвлекаться на объявление остановок.

К тому же, по словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства горадминистрации, водитель обязан останавливаться на каждом остановочном пункте. Но в случае, если на остановке есть горожане, ожидающие общественный транспорт. Кроме того, пассажир должен заранее уведомлять водителя о необходимости выйти на конкретной остановке.

Напомним, директор бердского АТП Елена Бороздина сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что объявлять остановки в городском транспорте никто не обязан.

-Такой обязанности нет, и это нигде не прописано. В том числе ее нет в правилах пассажирских перевозок. Более того, та бегущая строка, которая установлена в автобусах, выходит из строя. Ни в тарифе, ни где не заложены деньги на ее обслуживание. Организации, которая эту бегущую строку устанавливала, уже в природе нет. Они ее изготавливали и должны были обслуживать, но эта организация благополучно ликвидировалась. И сегодня нет организации, которая ремонтировала бы ее, — развеяла сомнения Елена Викторовна.

Некоторые бердчане согласились с тем, что водителей, следящих за дорогой и принимающих плату за проезд не стоит нагружать дополнительной ролью чревовещателя. Другие же сходятся во мнении, что пассажиров нужно ориентировать по городскому маршруту.