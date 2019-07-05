Снес трибуны на уже чужом стадионе «Авангард» бизнесмен Голубев в Бердске

Разрушил подтрибунные помещения и очистил стадион «Авангард» от старых конструкций бизнесмен Голубев.

— Хочется сказать отдельное спасибо ИП Голубеву за демонтаж старых конструкций. Он сработал в долг. В этом году выделенные 3 млн рублей потратят на проектирование объекта. Они ждали согласованного техзадания, фигурировала предположительная цифра — 70-85 млн рублей. Техническое задание обсчитали и строительство обойдется примерно в 150 млн рублей. В правительстве предупредили, что возможно поэтапное строительство. Мы на него, разумеется, согласны. Первым этапом, скорее всего, будет футбольное поле и легкоатлетические дорожки, следующим этапом станут — подтрибунные помещения, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор отдела физической культуры и спорта Светлана Ашихмина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» министерство физкультуры и спорта Новосибирской области предложило изъять земельный участок из собственности Бердска и передать его во временное пользование в правительство региона. После этого новый владелец земли спроектирует объект, разыграет конкурсы и аукциона, построит новые трибуны и подтрибунные помещения, а после — вернет реконструированный стадион бердской власти.

Что и произошло. Постановлением мэра Бердска Евгения Шестернина от 2 июля исключили из реестра муниципального имущества города и списали с баланса муниципальной спортшколы «Авангард» сооружения одноименного стадиона с трибунами и бытовыми помещениями.

Это сделано «на основании выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.05.2019, в связи со сносом стадиона «Авангард», подтвержденным актом обследования от 23.05.2019».

Руководству «Авангарда» в течение 10 дней со дня предстоит подготовить акты о списании с баланса учреждения вышеуказанного муниципального имущества. А отделу по управлению муниципальным имуществом администрации Бердска обеспечить внесение изменений в реестр муниципального имущества города.

— В последний технической документации мы указали, что нам нужно футбольное поле, легкоатлетические дорожки и самое главное — подтрибунные помещения, в структуры которых входят вспомогательные помещения. Не только раздевалки и душевые, но и спортивные площадки. То есть сектора, пускай и небольшие, но в которые могут зайти дети в зимнее время года. Мы предусмотрели там наличие лыжной базы, чтобы сохранить историю комплекса, соединить Микрорайон с центром города, — рассказала Светлана Ашихмина.

Спортсмены надеются увидеть в обновленном «Авангарде» легкоатлетический круг с виражами на расстоянии 60 метров, тренажерный зал, сектор для отделения велоспорта. Есть сектора и для ГТО, площадки для игровых видов спорта с ограждениями.

В Минспорте специалисты областного УКСа озвучили, что все планы бердской власти воплотятся в реальность в обновленном «Авангарде». Но для этого придется увеличить финансирование — 3 млн рублей, которые сейчас заложены из областного бюджета на реконструкцию стадиона, не хватает. На строительство потребуется еще порядка 2,5 млн рублей. Этот вопрос уже решается.

Стоит отметить, что «Авангард» — это единый объект. Но земля под административным здание останется за Бердском. кроме того, реконструкция стадиона стоит в наказах избирателей. Ссылаясь на законодательную базу участок новому собственнику отдали пустой, без каких-либо конструкций.

Автор видео «Курьер. Среда. Бердск»

