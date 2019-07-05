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Зарплату в 50-60 тыс. рублей хотят получать молодые люди в России

Самые скромные зарплатные ожидания у молодёжи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. Почти половина из них (40%) сообщили, что они рассчитывают на зарплату 20—30 тыс. рублей в месяц.

5.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Зарплату в 50 60 тыс. рублей хотят получать молодые люди в России

Назван желаемый уровень зарплат среди молодёжи в России

Специалисты из РАНХиГС выяснили, на какую зарплату рассчитывают работники из разных профессиональных областей в возрасте от 18 до 30 лет. С результатами опроса ознакомился RT.

На самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди, работа которых связана с информационными технологиями. Треть из них считают, что их образование и уровень квалификации позволяют им претендовать на зарплату от 50 до 60 тыс. рублей в месяц.

Около 20% IT-специалистов рассчитывают на 40—50 тыс. рублей, четверть хотели бы получать от 30 до 40 тыс. рублей в месяц.

Зарплату в 50—60 тыс. рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах. Ещё столько же представителей этой профессиональной сферы согласны на 30—40 тыс. рублей.

Работники сфер «финансы», «реклама» и «консалтинг» в большинстве случаев претендуют на месячный оклад от 30 до 40 тыс. рублей. Около 15% молодых специалистов из указанных областей согласны работать за 20—30 тыс. рублей в месяц.

Самые скромные зарплатные ожидания у молодёжи, занятой в образовании, науке, культуре и здравоохранении. Почти половина из них (40%) сообщили, что они рассчитывают на зарплату 20—30 тыс. рублей в месяц. Лишь 10% молодых специалистов из этих отраслей претендуют на 40—50 тыс. рублей в месяц.

В опросе приняли участие более 2 тыс. жителей крупных городов от 18 до 30 лет.

Источник: RT


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