Разбойник-рецидивист избил карнизом, требуя денег, пенсионерку под Искитимом

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку под Искитимом, сообщили сегодня, 5 июля в управлении МВД по Новосибирской области.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с оперативниками МО МВД России «Искитимский» установили и задержали ранее неоднократно судимого 27-летнего жителя Тогучинского района, подозреваемого в разбойном нападении на пенсионерку.

Как было установлено, в ночь на 2 июля злоумышленник проник во двор одного из частных домов поселка Чернореченский Искитимского района. На шум и лай сторожевой собаки из дома вышла 78-летняя хозяйка. Подкравшись сзади, злоумышленник избил ее найденным во дворе карнизом, после чего затащил в дом, где стал угрожать и требовать деньги. Пенсионерка, испугавшись угроз, отдала злоумышленнику 6 тысяч рублей и мобильный телефон.

С травмами спины и многочисленными ушибами пожилая женщина была доставлена в медицинское учреждение.

Выяснилось, что подозреваемый был знаком с одним из родственников потерпевшей. Зная о том, что пенсионерка находится дома одна, он решил совершить нападение с целью завладения деньгами. После совершения преступления злоумышленник сумел скрыться, однако, оперативники установили его местонахождение, задержали и доставили в полицию.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 Уголовного кодекса «Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище». Подозреваемый признался в совершенном деянии. В данный момент он находится под стражей.

Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастности фигуранта к совершению иных преступлений на территории Новосибирской области.