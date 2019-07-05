В разрушенном Речкуновском санатории построит онкоцентр клиника Мешалкина в Бердске

Пока на территории Речкуновского санатория царит хаос
Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» на днях побывал в Речкуновском санатории и нашел его в крайне плачевном состоянии — бывшая знаменитая на весь Советский Союз здравница разрушена. На тот момент не было известно, кому принадлежит территория санатория и будет ли там когда-нибудь наведен порядок.
Сегодня, 5 июля, перспективы санатория «Речкуновского» прояснились — в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришел ответ из клиники Мешалкина. Как сообщила специалист медицинского учреждения по связям с общественностью Дарья Семенюта, территория здравницы находится в собственники клиники, которая имеет на нее большие планы.
Земельный участок в Речкуновской зоне отдыха вместе с разрушающимся лечебным корпусом бывшей всесоюзной здравницы Центр им. Мешалкина в пользу Российской Федерации приобрел у частной компании в середине 2000-х. Использовать здание по назначению не представлялось возможным.
Планировалось, что реконструкция объекта будет включена в общую программу развития Центра им. акад. Е. Н. Мешалкина, однако в силу экономических причин проект создания нового реабилитационного учреждения был отложен. За это время обсуждались разные варианты дальнейшей судьбы участка и здания, в том числе возможность передачи их под другие нужды Российской Федерации.
— В настоящее время в контексте начала новой страницы в истории Центра им. Мешалкина мы снова поднимаем вопрос о возможности строительства реабилитационного центра для реализации программ кардио-, нейрореабилитации, реабилитации пациентов после онкопомощи. На этой неделе мы уже начали возводить ограждения для сохранения комплекса, — рассказала Дарья Семенюта.
Опираясь на опыт расположенной на смежных участках «Сосновки», которая в настоящий момент является основной кардиореабилитационной площадкой региона, клиника готовит новый проект.
— Рассчитываем, что земельному участку, сформированному государством для использования под санаторно-курортное учреждение, и лесные насаждения, образующие зону с особым природоохранным статусом, в ближайшем будущем вернут славу курортного района, — уверены в Центре.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10
Отличная новость! Дай бог, чтобы все задуманное сбылось!
0 0