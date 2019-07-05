В разрушенном Речкуновском санатории построит онкоцентр клиника Мешалкина в Бердске

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» на днях побывал в Речкуновском санатории и нашел его в крайне плачевном состоянии — бывшая знаменитая на весь Советский Союз здравница разрушена. На тот момент не было известно, кому принадлежит территория санатория и будет ли там когда-нибудь наведен порядок.

Сегодня, 5 июля, перспективы санатория «Речкуновского» прояснились — в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» пришел ответ из клиники Мешалкина. Как сообщила специалист медицинского учреждения по связям с общественностью Дарья Семенюта, территория здравницы находится в собственники клиники, которая имеет на нее большие планы.

Земельный участок в Речкуновской зоне отдыха вместе с разрушающимся лечебным корпусом бывшей всесоюзной здравницы Центр им. Мешалкина в пользу Российской Федерации приобрел у частной компании в середине 2000-х. Использовать здание по назначению не представлялось возможным.

Планировалось, что реконструкция объекта будет включена в общую программу развития Центра им. акад. Е. Н. Мешалкина, однако в силу экономических причин проект создания нового реабилитационного учреждения был отложен. За это время обсуждались разные варианты дальнейшей судьбы участка и здания, в том числе возможность передачи их под другие нужды Российской Федерации.

— В настоящее время в контексте начала новой страницы в истории Центра им. Мешалкина мы снова поднимаем вопрос о возможности строительства реабилитационного центра для реализации программ кардио-, нейрореабилитации, реабилитации пациентов после онкопомощи. На этой неделе мы уже начали возводить ограждения для сохранения комплекса, — рассказала Дарья Семенюта.

Опираясь на опыт расположенной на смежных участках «Сосновки», которая в настоящий момент является основной кардиореабилитационной площадкой региона, клиника готовит новый проект.

— Рассчитываем, что земельному участку, сформированному государством для использования под санаторно-курортное учреждение, и лесные насаждения, образующие зону с особым природоохранным статусом, в ближайшем будущем вернут славу курортного района, — уверены в Центре.