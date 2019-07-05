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Ложные диагнозы за 350 тыс. рублей ставили врачи Росгвардии

С помощью таких диагнозов военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья. Операцию проводили сотрудники ФСБ.

5.07.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Ложные диагнозы за 350 тыс. рублей ставили врачи Росгвардии

В отношении врачей главного госпиталя Росгвардии возбудили дело о взятке за ложные диагнозы военно-врачебной комиссии

Военно-следственный отдел СК по Балашихинскому гарнизону расследует уголовное дело о получении взятки группой лиц в крупном размере в отношении трех врачей Главного военного клинического госпиталя войск Национальной гвардии. Об этом РБК сообщил собеседник в правоохранительных органах и подтвердили в пресс-службе Росгвардии.

Военные врачи отстранены от исполнения должностных обязанностей на время проведения следственных действий, ответили в ведомстве на запрос РБК. «Росгвардия и в дальнейшем будет совместно с другими правоохранительными органами бороться с коррупционными проявлениями в своих рядах», — заявили в пресс-службе.

По версии следствия, военные медики подделывали диагнозы для военно-врачебной комиссии. С помощью таких диагнозов военнослужащие могли уволиться со службы по состоянию здоровья. В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».

По словам собеседника РБК, проводивший осмотр офицера хирург согласился устроить нужный диагноз за 350 тыс. руб. Первая часть денег была передана ему мечеными купюрами. После задержания с поличным врач согласился на сотрудничество и под контролем оперативников передал через двух посредников часть денег заведующему диагностикой гастроэнтерологического отделения. Последний подтвердил, что договаривался о цене справки с начальником отделения, говорит источник РБК.

По данным следствия, заведующий диагностикой поставил задачу одной из своих подчиненных указать в справке «нужный» диагноз. Двум руководителям гастроэнтерологического отделения предъявлено обвинение во взятке (ст. 290 ч. 5 п. «б», «в»), а трем остальным фигурантам, выступавшим в качестве посредников, — в мошенничестве, так как они не имели никаких полномочий для принятия нужных решений и самостоятельно присвоили себе 200 тыс. руб. сверх оговоренной с гастроэнтерологами взятки в 150 тыс. руб.

Зачем дают взятки за увольнение по состоянию здоровья

При увольнении военнослужащий имеет право на единовременную выплату, размер которой зависит от выслуги лет. При наличии стажа военной службы менее 20 лет пособие будет выплачено в размере двух денежных довольствий, а при стаже более 20 лет — в размере семи окладов. Если же военнослужащий был награжден за выполнение своих обязанностей и безупречную службу, единовременная выплата будет увеличена еще на один оклад. Уход с военной службы по состоянию здоровья служит основанием для досрочного увольнения и дает право воспользоваться соцгарантиями и льготами.

Военнослужащий имеет право на получение целевого жилищного займа для приобретения жилья не менее чем через три года своего участия в накопительно-ипотечной системе. В случае увольнения в результате по состоянию здоровья, если срок службы будет от десяти лет и более, государство продолжит выплачивать ипотечный кредит.

Источник: РБК


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(1) Комментарий

  1. Константин

    Вот ведь, однако! «в мошенничестве, так как они не имели никаких полномочий» брать взятку. Мошенники объегорили взяточников. Тут ещё и полномочия преступников оцениваются %) . Жесть.

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