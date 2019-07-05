Самолет-разведчик США перехватил российский истребитель у берегов Крыма

Истребитель Су-27 перехватил американский противолодочный самолет P-8A «Посейдон», который приблизился к государственной границе России над водами Черного моря, сообщило Минобороны.

Ранее в Сети появились видео перехвата «Посейдона» в 75 километрах от Крыма. Соответствующую запись опубликовал в своем Twitter журналист Александр Коц.

По данным военных, над водами Черного моря была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к границе.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО ЮВО. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту, идентифицировал его как американский самолет-разведчик P-8A Poseidon, который сразу же изменил направление полета от государственной границы», — сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны отметили, что полет Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. После выполнения задачи он вернулся на аэродром базирования.

Источник: РИА Новости