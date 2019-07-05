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Центр цифрового образования откроют в Бердске

В Новосибирской области в рамках нацпроекта «Образование» появятся IT-куб, Кванториум и Дом коллаборации.

5.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Центр цифрового образования откроют в Бердске

Планируется открыть шесть центров цифрового образования

Центр цифрового образования «IT-куб», детский технопарк «Кванториум» и «Дом научной коллаборации» создаются в регионе для обучения юных новосибирцев востребованным и актуальным IT-специальностям, развития научного и технологического потенциала. Распоряжения о создании в регионе новых образовательных объектов 2 июля подписал Губернатор Андрей Травников.

Объекты создаются в рамках реализации федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

Центр цифрового образования «IT-куб» создается для качественной подготовки новосибирских школьников (в том числе из сельской местности) в области программирования и системного администрирования, освоения ими базовых знаний, необходимых для получения востребованных профессий IT-отрасли.

Планируется открыть шесть центров цифрового образования: по одному Бердске, Карасуке и Татарске, а также три – в Новосибирске. Общее количество обучающихся в каждом центре составит не менее 400 человек в год. Также планируется, что не менее 1 500 детей будут участвовать в проектных олимпиадах, хакатонах и других конкурсных мероприятиях, проводимых центром.

В IT-кубе школьников будут обучать таким направлениям, как «Программирование на Python», «Мобильная разработка», «Разработка VR/AR приложений», «Основы программирования на Java», «Базовые навыки программирования на Си–подобных языках» и др.

Детский технопарк «Кванториум» создается для усиления сферы дополнительного образования Новосибирской области – речь идет о повышении доступности, улучшении инфраструктуры, обеспечении высокотехнологичных отраслей экономики квалифицированными специалистами, развитии инновационной проектной деятельности и информационных технологий, усилении программ дополнительного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

«Кванториум» будет располагаться в одном из зданий Новосибирского государственного технического университета. Планируется, что ежегодно обучение будут проходить около 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Открытие детского технопарка «Кванториум» запланировано осенью 2020 года.

«Дом научной коллаборации» – это новая модель партнерства университета и школ, проект, который позволит эффективно использовать имеющийся потенциал системы высшего образования региона для достижения поставленных задач, среди которых – развитие современных компетенций у обучающихся и преподавателей образовательных организаций с использованием современных методов и технологий, разработка перспективных методов, технологий и образовательных программ развития компетенций, в том числе при участии (в сотрудничестве) международных и российских компаний и др.

Проект будет реализовывать дополнительные общеразвивающие программы, формирующие современные компетенции, первичные навыки проектного управления, командной работы, исследовательские и изобретательские навыки, знание основ современных технологий, в том числе программирования, использования больших данных, информационных ресурсов.

Планируется, что к 2022 году в «Доме научной коллаборации» без возмещения затрат (бесплатно) по дополнительным общеобразовательным программам будут обучаться не менее 700 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Площадкой станет Новосибирский государственный технический университет. Открытие запланировано на осень 2020 года.

Источник: nso.ru


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