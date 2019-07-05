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Путин: Украина перекладывает на Россию ответственность за невыполнение минских соглашений

Президент РФ призвал «спокойненько разобраться, кто, что должен сделать». По словам российского лидера, прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде Донбасса.

5.07.2019 Фото: кремлин.ру Нет комментариев
 
Путин: Украина перекладывает на Россию ответственность за невыполнение минских соглашений

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что европейские коллеги должны задавать Украине вопросы, почему она не выполняет свою часть минских соглашений, а не пытаться возложить всю ответственность на РФ. Такое мнение он высказал по итогам переговоров с премьер-министром Италии Джузеппе Конте.
«Я говорил об этом на встрече с итальянскими друзьями. Нельзя все время требовать от России исполнения тех же минских соглашений даже в той части, которая от нас вообще никак не зависит», — сказал президент России. Он призвал «спокойненько разобраться, кто, что должен сделать» и «не перекладывать всю ответственность на одну из сторон».

Путин привел в пример то, что минские соглашения требуют полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. По словам российского лидера, прежде всего необходимо отменить указ экс-президента Украины Петра Порошенко об экономической блокаде региона, поскольку он «прямо противоречит минским соглашениям». «Ну почему вы никогда не спрашиваете украинских партнеров: «Когда вы это сделаете?» Мы же не можем это сделать за них! Ну давайте я издам этот указ, что это будет тогда?», — отметил президент РФ. То же самое, по его словам, относится к решению об амнистии. Закон принят, не подписан президентом, а это прямо записано в минских соглашениях.

Путин добавил, что избранный президент получил большой мандат доверия от народа Украины. Владимир Зеленский, подчеркнул президент РФ, все время говорил о готовности урегулировать эту проблему и наладить диалог со всеми сторонами, от которых зависит решение. «Теперь в Европе объявил вдруг, что не хочет разговаривать с сепаратистами, то есть как раз с теми людьми, с которыми он должен наладить прямой диалог в Донбассе», — отметил Путин, добавив, что подобные заявления не соответствуют предвыборным лозунгам Зеленского. В целом, глава российского государства призвал дождаться окончания предвыборной кампании в парламент Украины, посмотреть, что будет происходить в реальной жизни.

Источник: ТАСС


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