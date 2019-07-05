Погоня: Сбежали угнавшие «шестерку» подростки в Бердске

Угнали серо-зеленую «шестерку» около 8 часов вечера вчера, 4 июля, в поселке Боровом Бердска. Владелец автомобиля Александр Иванович рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что автомобиль нашелся на дачах в районе водозабора, но битый.

-Машина стояла около ворот дома. Как раз, когда начался дождь, двое подростков лет 15 и 16 отключили камеру, сели и уехали, — рассказывает Александр.

О пропаже он сразу же сообщил в полицию и группы WhatsApp, сообщив о приметах ВАЗа — задний фонарь разбит, стекла тонированы.

Бойцы Росгвардии заметили пропажу на дороге в Микрорайоне и начали погоню. Испугавшись, парни бросили авто и побежали в укрытие. Но угонщики успели покататься на «шестерке» в районе дач на водозаборе.

-По всей видимости они врезались в трубу. Помято переднее крыло, бампер. Машина на ходу, но ее «тянет» в сторону, — поведал «Курьер. Среда. Бердск» Александр сегодня, 5 июля.

Он забрал свой ВАЗ вместе с сотрудниками полиции примерно через пару часов после угона. Неравнодушные к происшествию бердчане даже поделились фото юных угонщиков в группе WhatsApp. По некоторым данным, молодые люди не живут в поселке, но часто приезжают в Микрорайон.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник полиции Бердска Владимир Соколов,преступников поймать пока что не удалось.

— Машину преступники бросили на дачах водозабора. Сотрудники полиции всю ночь вели поисковые работы, но не нашли угонщиков. поиски продолжаются, — сообщил Владимир Васильевич сегодня, 5 июля.