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Фильм «Грех» подарил Путин Папе Римскому

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.(ВИДЕО)

5.07.2019 Фото: Кремлин.ру Один комментарий
 
Фильм Грех подарил Путин Папе Римскому

Президент РФ Владимир Путин и Папа Римский Франциск во время встречи в Малом тронном зале Апостольского дворца в Ватикане

4 июля начался официальный визит российского президента в Италию. Первым делом глава государства посетил Ватикан.

Папа Римский Франциск после встречи с Владимиром Путиным в Ватикане попросил президента РФ молиться за него и поблагодарил за встречу.

Видеотрансляцию переговоров опубликовала служба печати Святого престола. Папа Франциск, провожая Путина из зала Апостольского дворца, где состоялась аудиенция, пожал ему руку и сказал: «Большое спасибо, молитесь за меня», передает РИА Новости.

Просьбу папы президенту России не перевели. В ответ Путин поблагодарил понтифика за содержательную беседу. Призывом молиться за него папа Франциск традиционно завершает всеобщие аудиенции на площади Святого Петра.

Ранее Путин сообщил, что на переговорах с папой обсудил тему защиты христианского населения Ближнего Востока и оказания гуманитарной помощи в Сирии. Глава государства назвал беседу с Франциском доброй, по его словам, они также обсудили международные вопросы и духовные аспекты отношений Москвы и Ватикана.

Путин и папа Римский обменялись подарками со смыслом. Владимир Путин подарил папе Римскому икону в ризе «Святые Петр и Павел», альбом с работами Микеланджело, а также копию фильма «Грех» Андрея Кончаловского, который посвящен жизни этого художника.

В ответ понтифик вручил Путину медаль, послание молодежи и картину XVIII века с видом Ватикана. Как отметил Франциск, картину с видом Ватикана вручает, «чтобы президент не забыл».


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(1) Комментарий

  1. Новый мэр

    Ему из Иркутска не вылазить с его ручным управлением

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