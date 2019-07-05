Срочно нужна кормящая кошка!

Электронные паспорта запустят в России
За вред экологии требует 4 млн рублей с застройщика «СибАлмаз» прокурор Бердска
Погоня: Сбежали угнавшие «шестерку» подростки в Бердске
Зверски истязали детей и убили дочь приемные родители в Татарстане
Средняя цена нового автомобиля выросла на 10% за год
Компенсировать расходы на лекарства россиянам обещают с 2023 года
Версия: короткое замыкание привело к пожару на глубоководной станции
Фильм «Грех» подарил Путин Папе Римскому
Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск
Ищет миллиарды за границей на концессию котельных и сетей в Бердске директор «Багиры-М»