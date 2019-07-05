Средняя цена нового автомобиля выросла на 10% за год

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это ерунда )
а вот насколько выросло благосостояние Сечина, который по данным СМИ, получает не менее 2 млн ₽ в день ,и при этом строит себе очередное 5-этажное поместье в Барвихе стоимостью ≈ 18 млрд ₽.
https://realty.classic.newsru.com/article/04jul2019/sechin
у нас некоторые отрасли и областные бюджеты куда меньше финансируются…)
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