Средняя цена нового автомобиля выросла на 10% за год

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей. Это на 9,9% выше результата годичной давности. При этом средневзвешенная цена иномарки за отчетный период достигла 1 млн 776,9 тыс. рублей (+11,1%), а отечественного автомобиля – 660,5 тыс. рублей (+8,2%).

Отметим, что средневзвешенная цена рассчитывалась на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

О том, какие автомобили со средневзвешенной ценой от 1 до 1,5 млн рублей выбирают россияне, можно узнать в отдельном материале, подготовленном специалистами сайта «Цена Авто» и опубликованном в разделе «Рейтинги».

Источник: Автостат