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Электронные паспорта запустят в России

Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов. Один из вариантов — без физического носителя и с платой за подтверждение личности.

5.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Электронные паспорта запустят в России

Подтверждение личности будет платным

Правительство рассмотрит три варианта выпуска паспорта нового образца от «Гознака», НИИ «Восход» и «Ростелекома». От выбора варианта зависят затраты граждан, один из них предусматривает, что подтверждение личности будет платным.

Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте. За выпуск удостоверений в виде пластиковых карт с чипом, на котором будут содержаться те же данные гражданина, что и в обычном паспорте, а также биометрическая информация (отпечаток пальца) и электронная подпись, выступают «Гознак» и ФГБУ НИИ «Восход». «Ростелеком» предлагает вариант без физического носителя. Перечисленные компании претендуют на статус оператора проекта, который будет организовывать взаимодействие между структурами, задействованными в процессе выдачи паспорта.

Согласно планам программы «Цифровая экономика» выдача электронных паспортов может начаться в 2021 году. Как пояснил один из собеседников РБК, сейчас обсуждается, что с этого момента электронное удостоверение будет выдаваться опционально и при желании гражданин сможет получить бумажный паспорт. С 2025 года можно будет получить только электронное удостоверение. Этот же срок упоминался в распоряжении правительства России от 19 сентября 2013 года, утвердившем первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности. Указанный документ предусматривает, что с 2030 года бумажные паспорта перестанут действовать. Однако, по словам собеседника РБК, сейчас рассматривается вариант, при котором выданные ранее паспорта будут использоваться до истечения их срока. «Но гражданам окажется выгоднее получать электронное удостоверение, поскольку для их владельцев будут предусмотрены определенные преференции», — отметил он.

Еще один источник РБК рассказал, что на днях в правительстве проходило совещание под руководством Максима Акимова, на котором Минкомсвязь представила свою концепцию электронного удостоверения личности. Согласно этой концепции, паспорт будет выпущен в виде пластиковой карты с чипом, на котором помимо стандартной информации будет записана электронная подпись. Также будет мобильное приложение, которое по желанию гражданина можно будет активировать и через него получать доступ к цифровому профилю и Единой системе идентификации и авторизации. Предполагается, что первые паспорта нового образца начнут выдавать в тестовом режиме в середине 2020 года, а полный переход на электронные удостоверения планируется закончить к концу 2028 года. По словам собеседника РБК, Акимов «в целом поддержал предложение».

Представитель Максима Акимова подтвердил, что вице-премьер провел совещание по цифровому удостоверению личности гражданина, но отказался обсуждать его детали. Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.

Какие варианты предлагают претенденты и сколько они стоят, разбирался РБК.

Варианты перехода на электронные паспорта

Все предложения участников рынка предусматривают сохранение текущего размера пошлины за выдачу паспорта (300 руб.), рассказал собеседник РБК.

Концепция, которую продвигает «Гознак», предполагает, что необходимая для проекта инфраструктура будет создана за счет самой госкомпании. Компания планирует создать программное обеспечение, которое будет записываться на чип электронного удостоверения, а окупать инвестиции за счет платы, которая будет взиматься с граждан за подтверждение личности при проведении транзакций (например, если человек решит использовать электронную подпись для покупки квартиры или автомобиля). Представитель «Гознака» не уточнил, какой может быть плата для граждан за подтверждение личности при проведении транзакций и за какое время компания планирует окупить затраты на проект.

Согласно предложению ФГБУ НИИ «Восход», система создается за счет бюджетных средств, для выдачи электронных удостоверений личности используется та же инфраструктура, что и для выдачи загранпаспорта (находится в ведении НИИ «Восход»). Окупать затраты на создание системы планируется за счет коммерческих услуг, когда, например, банки будут платить государству за подтверждение личности человека, обратившегося к ним за кредитом. При этом существует два варианта развития инфраструктуры. По первому персональные данные на чип будут записываться централизованно на «Гознаке», по второму — специальное оборудование (так называемые персонализаторы) будет располагаться в каждом отделении полиции. Это позволит значительно сократить сроки выдачи удостоверения — его можно будет создавать буквально в присутствии заявители. Но одновременно такой сценарий увеличит стоимость проекта примерно на 8 млрд руб., сообщил один из источников РБК. Представитель НИИ «Восход» от комментариев отказался.

«Ростелеком» предлагает делать паспорт на основе своей системы биометрической идентификации и без физического носителя, например в виде приложения для смартфона. В интервью «Ведомостям» Максим Акимов говорил, что есть «серьезный вопрос, тратить ли 144 млрд руб. на распространение карт с чипом». Но такой сценарий имеет значительный риск: если устройство окажется офлайн, сломается или у него сядет батарейка, его владелец не сможет подтвердить личность. В то же время рассматривается идея, когда на смартфоне можно будет хранить облегченную версию удостоверения (она не позволит подтвердить личность при покупке квартиры). Представитель «Ростелекома» сообщил, что они участвуют в обсуждении системы электронных удостоверений личности. «Однако дискуссия еще продолжается, и финальное решение будет приниматься на правительственном уровне», — сказал представитель компании, отказавшись обсуждать детали.

Кому еще интересны паспорта

Несколько лет назад интерес к проекту активно проявлял Сбербанк. Он предлагал организовать выдачу электронных паспортов в своих отделениях, рассказали РБК два собеседника на рынке. Против выступило МВД, считая, что запускать подобный проект нецелесообразно до выборов 2018 года. На данный момент Сбербанк охладел к проекту, утверждает собеседник РБК.

Однако представитель Сбербанка заявил, что банк готов «тестировать новые технологии выдачи и работы с электронными документами в своих отделениях и дистанционном канале». Он также сообщил, что в настоящий момент в министерствах и ведомствах обсуждаются различные варианты реализации идеи перехода на электронный паспорт. «Для Сбербанка важно, чтобы новый документ улучшил клиентский опыт при получении как государственных, так и банковских услуг. Важно, что сейчас для реализации этой инициативы появляются соответствующие технические возможности», — отметил он. В частности, осенью должна выйти следующая версия операционной системы Apple iOS 13 — NFC-чипы в устройствах этого производителя будут поддерживать стандарт, который сейчас используется в официальных электронных документах, пояснил представитель Сбербанка (Android-устройства уже считывают чипы таких документов).

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