Зверски истязали детей и убили дочь приемные родители в Татарстане

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Алексеевского района 40-летнего Романа и 38-летней Эллы Григорьевых. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц.), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего).

В марте 2016 года Григорьевы взяли под опеку четырех братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 г. р. на возмездных условиях. После того, как дети попали в приемную семью, начались систематические пытки и унижения, их избивали за самые мелкие провинности и по надуманным поводам. Даже взятые без спроса конфеты и невымытые руки заканчивались побоями.

Так, в 2018 году Элла Григорьева приковала одну из девочек цепью для скота во дворе дома, а когда та заснула, избила металлической тростью. В июле 2018 года, узнав, что четверо приемных детей без спроса выпили сок, Игорь Григорьев в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на 4 части и заставил детей съесть ее.

4 августа Григорьев увидел одну из девочек играющей в песочнице и сделал замечание, что она раскидывает на одежду песок, а когда девочка не расслышала его слов, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. В результате в тот же день ребенок скончался от закрытой травмы головы.

Причастность к совершению преступления Григорьевы не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания детей в приемной семье. Так, ранее к уголовной ответственности была привлечена бывший начальник отдела по опеке и попечительству Исполнительного комитета Алексеевского района Елена Секалина. При заключении договора о передаче детей под опек, Секалина не проверила предоставленное свидетельство о заключении брака опекунов, который на тот момент уже был расторгнут, а в дальнейшем, не проверяла условия жизни несовершеннолетних. В 2017 году замдиректора Билярской средней школы сообщила Секалиной о наличии у одной из девочек телесных повреждений, но та не отреагировала на информацию. Приговором суда Секалина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Источник: tatarstan24.tv