КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2-ю
Продам 2-ю
Продам 3-ю кв-ру Кирова 30; 89139092435 Светлана
Продам квартиру в центре!!!
Продам СТУДИЮ
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Электронные паспорта запустят в России

За вред экологии требует 4 млн рублей с застройщика «СибАлмаз» прокурор Бердска

Погоня: Сбежали угнавшие «шестерку» подростки в Бердске

Зверски истязали детей и убили дочь приемные родители в Татарстане

Средняя цена нового автомобиля выросла на 10% за год

Компенсировать расходы на лекарства россиянам обещают с 2023 года

Версия: короткое замыкание привело к пожару на глубоководной станции

Фильм «Грех» подарил Путин Папе Римскому

Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

Ищет миллиарды за границей на концессию котельных и сетей в Бердске директор «Багиры-М»

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Зверски истязали детей и убили дочь приемные родители в Татарстане

По версии следствия, детей пытали, обливали кипятком и сажали на цепь. Органы опеки «не замечали» того, что происходит с детьми в приемной семье.

5.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Зверски истязали детей и убили дочь приемные родители в Татарстане

Приемных детей сажали на цепь

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении жителей Алексеевского района 40-летнего Романа и 38-летней Эллы Григорьевых. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий в отношении заведомо несовершеннолетнего с применением пытки, группой лиц.), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, в отношении малолетнего).

В марте 2016 года Григорьевы взяли под опеку четырех братьев и сестер 2008, 2009, 2010 и 2012 г. р. на возмездных условиях. После того, как дети попали в приемную семью, начались систематические пытки и унижения, их избивали за самые мелкие провинности и по надуманным поводам. Даже взятые без спроса конфеты и невымытые руки заканчивались побоями.

Так, в 2018 году Элла Григорьева приковала одну из девочек цепью для скота во дворе дома, а когда та заснула, избила металлической тростью. В июле 2018 года, узнав, что четверо приемных детей без спроса выпили сок, Игорь Григорьев в присутствии сожительницы разрезал пустую коробку на 4 части и заставил детей съесть ее.

4 августа Григорьев увидел одну из девочек играющей в песочнице и сделал замечание, что она раскидывает на одежду песок, а когда девочка не расслышала его слов, нанес ей множество ударов кулаками и ногами по различным частям тела. В результате в тот же день ребенок скончался от закрытой травмы головы.

Причастность к совершению преступления Григорьевы не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В рамках расследования уголовного дела дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасного проживания детей в приемной семье. Так, ранее к уголовной ответственности была привлечена бывший начальник отдела по опеке и попечительству Исполнительного комитета Алексеевского района Елена Секалина. При заключении договора о передаче детей под опек, Секалина не проверила предоставленное свидетельство о заключении брака опекунов, который на тот момент уже был расторгнут, а в дальнейшем, не проверяла условия жизни несовершеннолетних. В 2017 году замдиректора Билярской средней школы сообщила Секалиной о наличии у одной из девочек телесных повреждений, но та не отреагировала на информацию. Приговором суда Секалина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и ей назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно.

Источник: tatarstan24.tv


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Электронные паспорта запустят в России Православные совершат крестный ход в День семьи, любви и верности в Бердске За вред экологии требует 4 млн рублей с застройщика «СибАлмаз» прокурор Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика