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За вред экологии требует 4 млн рублей с застройщика «СибАлмаз» прокурор Бердска

В деле за нарушение природоохранного законодательства появился новый ответчик. Судебное заседание перенесли.

5.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За вред экологии требует 4 млн рублей с застройщика СибАлмаз прокурор Бердска

Третий дом «СибАлмаза» на ул. Морской

Судья бердского городского суда Сергей Мильчинский приступил к рассмотрению иска прокурора и администрация Бердска к ООО «СибАлмаз». Судебные тяжбы начались еще в марте, а 4 июля судебное заседание в очередной раз перенесли — на 6 августа.

-Истцы хотят обязать «СибАлмаз» устранить допущенные нарушения и взыскать денежные средства за причиненный ущерб окружающей среды. На судебном заседании был привлечен соответчик по делу, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова.

Прокуратура полагает, что компания незаконно проложил коммуникации по чужому земельному участку. Ранее «СибАлмаз» получил разрешение на строительство 4-этажных домов в зеленой зоне Бердска на ул. Морской. Как полагает прокурор Бердска, «СибАлмаз» нарушил природоохранное законодательство, самым, причинил ущерб природе. Почти 1 км канализации и водопровода проложены по земле городских лесов, где капитальные объекты запрещено возводить. Прокуратура оценила ущерб более чем в 3,9 млн рублей. Надзорный орган требует демонтировать коммуникации и привести участок в порядок. Кроме того, просит запретить эксплуатировать напорную канализацию и водопровод, а значит, фактически использовать построенные многоквартирные дома.

Юрист «СибАлмаза» Денис Ковалевский утверждает, что компания ничего не нарушала. По его словам, приказ о проверке вручили через 2 месяца после фактического выезда на место. Есть переписка с горадминистрацией в связи с обращением по установлению сервитута на участке городских лесов.
-Данный вид разрешенного использования предусмотрен в кадастре. Данный участок имеет назначение «заготовка древесины, строительство и эксплуатация линейных объектов инженерных коммуникаций». В связи с этим мы не понимаем, какие к нам претензии. По факту сеть сдана в эксплуатацию, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Ковалевский.

Кроме того, по его словам, «СибАлмаз» переключил на новые сети котельную и 7 жилых домов, построенные Виктором Голубевым, так как его дома сидели на бесхозяйной, самовольно проложенной по частной территории трубе.

-Мы обращались с письмом в КБУ, чтобы согласовать переключение на сети, которые мы построили за свой счет. Нам пошли навстречу и мы сделали переключение жилых домов, — рассказал представитель застройщика.
В районе ул. Морской «СибАлмаз» уже построил три 2-подъездных 4-этажных дома, заложен еще один.


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