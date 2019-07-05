Версия: короткое замыкание привело к пожару на глубоководной станции

В качестве одной из причин трагедии на атомной глубоководной станции (АГС) АС-31 рассматривается короткое замыкание в одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. Большинство гидронавтов, как полагает источник “Ъ”, в это время отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. В итоге выжила только заступившая на последнее в сутках дежурство вахта из пяти человек — они сумели локализовать распространение огня и поднять станцию.

По данным близкого к отряду гидронавтов источника “Ъ”, ЧП на АС-31 произошло в минувший понедельник около 21 часа. Станция в это время выполняла боевые задачи в полигоне Северного флота, расположенном в районе выхода из Кольского залива в Баренцево море. Моряки при этом несли службу по обычному для похода распорядку: в 19 часов по московскому времени третья смена гидронавтов должна была ужинать, а в 20:00 на центральном посту АС-31 должна была смениться вахта: офицеры, отдежурившие четыре часа, уходят отдыхать, а их место занимает последняя в сутках смена, которой положено управлять станцией до полуночи. Таким образом, большая часть личного состава АС-31 в понедельник вечером должна была находиться в так называемом «жилом» отсеке станции, отделенном от служебных отсеков и центрального поста специальными переборками.

В этот момент, по данным другого источника “Ъ”, предположительно и произошло короткое замыкание в одном из многочисленных электрораспределительных щитов АС-31, расположенных в отсеках. На лодке используется стандартное напряжение 380 вольт, но в некоторых устройствах при этом используются токи силой до 1000 ампер (для сравнения: сила тока в городской квартире ограничена автоматом на 32 или даже 25 ампер).

При большой силе тока короткое замыкание в щитках, как утверждают источники “Ъ”, вызывает не просто хлопок со вспышкой, а напоминает скорее небольшой взрыв, способный разрушить сам щиток и даже контузить находящихся рядом специалистов.

В результате замыкания, по мнению экспертов, могли воспламениться оплетка кабелей или трансформаторное масло, а появившийся в связи с этим дым система вентиляции станции, очевидно, разнесла по отсекам.

Из-за случившейся аварии в другие отсеки стали поступать ядовитые продукты горения, а гидронавты, как полагают их коллеги, могли среагировать на опасность слишком поздно.

Дежурная вахта, возможно, немного запоздала с герметизацией отсека, а отдыхавшие смены – с включением в портативные дыхательные аппараты. По уставу каждый подводник обязан постоянно держать этот прибор, позволяющий продержаться в задымленном помещении около 20 минут, при себе. За это время гидронавт по замыслу производителя даже в самой сложной ситуации сумеет найти один из штуцеров стационарной дыхательной системы, подающей свежий воздух из баллонных запасов, и подключиться к нему. Однако ни той ни другой системой моряки по какой-то причине не воспользовались.

Как пояснил источник “Ъ”, за 45 лет существования отряда гидронавтов (войсковая часть 45707) с их станциями не произошло ни одной серьезной, которая привела бы к человеческим жертвам, аварии, поэтому специалисты по исследованию глубин не имели реального опыта борьбы с пожарами.

Между тем, по его мнению, дым от горящей кабельной оплетки способен вывести человека из строя буквально за секунды. «Для потери сознания в замкнутом помещении достаточно всего нескольких вдохов»,— убежден подводник.

Таким образом, уже через несколько минут после начала задымления за живучесть лодки, очевидно, продолжала бороться только дежурная смена на центральном посту. Эти четверо офицеров и один гражданский специалист организовали подъем АС-31, что в сложившейся ситуации было сложно сделать. Как утверждают источники “Ъ”, глубина Баренцева моря в районе полигона для станций типа АС-31 совсем небольшая — в пределах 200 м. Однако процедура всплытия со всеми операциями занимает минут десять. Эти минуты, очевидно, и оказались роковыми для 14 получивших тяжелые отравления продуктами горения гидронавтов.

Остальные пятеро выжили и даже спасли вверенную им станцию. Дежурной вахте удалось благополучно поднять АС-31 на поверхность, после чего станция была приведена в док на базу гидронавтов в Оленью Губу.

В среду, 3 июля, в Североморске глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что экипаж до последнего боролся за живучесть глубоководного аппарата и именно благодаря одному из гидронавтов, капитану 2-го ранга Дмитрию Соловьеву, который сам погиб, был спасен гражданский специалист. Господин Шойгу пообещал представить всех погибших моряков к государственным наградам (двое из них, капитаны 1-го ранга Денис Долонский и Николай Филин, уже были Героями России), а также оказать помощь их семьям.

Все опрошенные “Ъ” эксперты отмечают, что короткое замыкание в распределительном щитке является пока лишь одной из версий развития аварийной ситуации на борту АС-31.

О точных причинах аварии можно будет говорить после проведения необходимых следственных действий на борту пострадавшей станции, опроса выживших участников похода и выполнения необходимых в таких случаях экспертиз. А начать все эти процедуры, по данным “Ъ”, до сих пор не удается. Мешает то обстоятельство, что пострадавший глубоководный аппарат, выпущенный более десяти лет назад, до сих пор остается сверхсекретной разработкой и допуска к нему, например, у военных следователей управления Следственного комитета России (СКР) по Северному флоту нет.

Как пояснил еще один источник “Ъ”, представителям местного следствия не разрешают даже пройти в док длительного хранения, куда завели пострадавшую станцию. По этой же причине тела погибших гидронавтов пока не опознаны и не выданы родственникам для захоронения. В Североморск, по словам собеседников “Ъ”, только в среду прибыла оперативно-следственная группы из Москвы, в которую вошли представители департамента военной контрразведки ФСБ и Главного военного следственного управления СКР, имеющие все необходимые допуски. Она и займется расследованием трагедии, которое, скорее всего, получит гриф секретности.

Источник: Ъ