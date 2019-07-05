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Прячут деньги под матрасом или в чемодане российские путешественники

Каждый второй опрошенный ответил, что «хранить нечего, еду с картой, поэтому беру с собой в отпуск минимум налички».

5.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Прячут деньги под матрасом или в чемодане российские путешественники

На пляжную еду в Таиланде нужна наличка

Сервис путешествий Туту.ру узнал, куда прячут деньги туристы во время поездок. Как показал опрос, в котором приняло участие 1600 человек, времена, когда туристы прятали свою наличность в предметы мебели в отелях, зарывали в свои мешки с грязным бельем, похоже, прошли.

Каждый второй опрошенный ответил, что «хранить нечего. Еду с картой, поэтому беру с собой в отпуск минимум налички».

17% подходят к вопросу очень ответственно они хранят деньги только в сейфе в номере или в сейфе на ресепшене. 15% берут купюры с собой, когда выходят из номера. 10% прячут деньги в чемодане, с которым прилетели. Меньше всего туристов (4%) прячут сбережения в самом номере (например, под матрасом).

Итоги опроса: «Где вы храните деньги в путешествии?».

51% — хранить нечего. Еду с картой, поэтому беру с собой в отпуск минимум налички.;

19% — только в сейфе в номере. Или в сейфе на ресепшене;

17% — беру с собой, когда выхожу из номера;

9% — храню в чемодане;

4% — прячу в самом номере (под матрас, например).

В июне сервис Туту.ру выяснил у путешественников, как они относятся к алкоголю в отпуске. Своим мнением поделились более 3,5 тысяч человек. Туристов спросили: «Как часто вы пьете алкоголь в отпуске?».

Большинство (67%) отдыхают со спиртным: кто-то чаще, кто-то — реже. А 33% опрошенных проводят «трезвый» отпуск, они проголосовали за вариант «я не пью алкогольные напитки». Почти треть респондентов (29%) признались, что выпивают каждый день или через день, но не напиваются.

Любят пропустить стаканчик (рюмку) в хорошей компании раз-два за весь отпуск 24% туристов. 8% не скрывают, что любят выпить, делают это часто и не всегда помнят про меру. А 6% и рады бы не пить, но с пути истинного сбивает отель по системе «все включено».


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    карта и никаких проблем и заморочек

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