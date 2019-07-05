Поменяла хозяина лыжероллерная трасса в парке Победы Бердска

Лыжероллерную трассу в парке Победы Бердска из оперативного управления спортивной школы «Восток»передают на баланс городскому управлению ЖКХ. Соответствующее остановление подписал2 июля мэр Бердска Евгений Шестернин.

Как сказано в документе, первоначальная стоимость трассы составляет 595 732 рублей, остаточная стоимость — 285 848 рублей. Директор спортшколы «Восток» Ирина Пастухова должны в течение 10 дней «обеспечить передачу указанного выше имущества по акту приема-передачи». Примет на балас лыжероллерную трассу руководитель УЖКХ Максим Совбанов. По поручению мэра он обязан обеспечить его содержание и эффективное использование.

Управление ЖКХ отремонтирует трассу в бердском парке Победы.