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Путин: Украина перекладывает на Россию ответственность за невыполнение минских соглашений
Поменяла хозяина лыжероллерная трасса в парке Победы Бердска
Самолет-разведчик США перехватил российский истребитель у берегов Крыма
Пьяный депутат улуса избил лопатой инспектора ДПС в Якутии
В разрушенном Речкуновском санатории построит онкоцентр клиника Мешалкина в Бердске
Прячут деньги под матрасом или в чемодане российские путешественники
Снизили тариф на вывоз мусора на 4 рубля с 1 июля в Бердске
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Санаторий-призрак «Речкуновский» манит сталкеров в Бердск разрушенными зданиями и мистикой