КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 3-к Татьяна 8-913-754-50-37
Продам 1-ю 89137170267 Ольга
Продам 2-ю
Продам 2-ю
Продам 3-ю кв-ру Кирова 30; 89139092435 Светлана
Продам квартиру в центре!!!
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Зарплату в 50-60 тыс. рублей хотят получать молодые люди в России

Путин: Украина перекладывает на Россию ответственность за невыполнение минских соглашений

Поменяла хозяина лыжероллерная трасса в парке Победы Бердска

Самолет-разведчик США перехватил российский истребитель у берегов Крыма

Пьяный депутат улуса избил лопатой инспектора ДПС в Якутии

В разрушенном Речкуновском санатории построит онкоцентр клиника Мешалкина в Бердске

Прячут деньги под матрасом или в чемодане российские путешественники

Снизили тариф на вывоз мусора на 4 рубля с 1 июля в Бердске

Бесплатные объявления Бердска и Искитима

Санаторий-призрак «Речкуновский» манит сталкеров в Бердск разрушенными зданиями и мистикой

Последние комментарии

Июль 2019
M T W T F S S
« Jun    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Пьяный депутат улуса избил лопатой инспектора ДПС в Якутии

Полицейский вмешался в конфликт — депутат избивал свою сожительницу. Усмирять разбушевавшегося народного избранника пришлось с помощью спецсредств.

5.07.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Пьяный депутат улуса избил лопатой инспектора ДПС в Якутии

Лопата стала орудием преступления

В Верхневилюйском улусе Якутии передано в суд уголовное дело в отношении сельского депутата, сначала побившего женщину, а затем напавшего с лопатой на сотрудника полиции.

Как установило следствие, на празднике Ысыах в селе Оросу инспектор ДПС и находившийся с ним в служебной машине участковый уполномоченный увидели, что нетрезвый депутат бьет свою сожительницу. После того, как полицейские потребовали прекратить избиение, народный избранник убежал, пригрозив женщине, что разберется с ней потом. Инспектор ДПС проследовал за ним в один из частных домов.

«На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений к инспектору ДПС, обвиняемый, взяв в руки лопату, нанес ею несколько ударов в голову, в левую руку и правое предплечье потерпевшему», — сообщила и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СК России Анастасия Петрова.

Сотрудникам полиции пришлось успокаивать разбушевавшегося депутата с помощью спецсредств. Впоследствии, протрезвев, мужчина полностью признал вину, поэтому расследование заняло чуть больше недели.

Судить его будут по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Из-за тяжелых болезней родителей остаются на попечение государства дети в Бердске На 3,8 рубля снижена плата за вывоз мусора в Новосибирской области Зарплату в 50-60 тыс. рублей хотят получать молодые люди в России

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка до 40% на гостиную ВИКТОРИЯ
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика