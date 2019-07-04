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Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

Синоптики обещают осадки и похолодание на несколько дней. Жара вернется через неделю. Гроза застала дачников врасплох.(ВИДЕО)

4.07.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

В Бердске резко потемнело

Вечером в четверг, 4 июля, в Бердске резко ухудшилась погода: небо закрыли темны тучи, поднялся ветер, гремит гром, сверкают молнии. Синоптики обещают, что дождь начнется к 20.00 и будет идти до утра. Но и пятница не порадует бердчан погодой — весь день, предположительно, будут осадки. Температура воздуха 5 июля понизится примерно на 3 градуса.

В субботу и воскресенье, дожди маловероятны, хотя будет облачно. Воздух прогреется до +25. А вот в понедельник, 8 июля, снова обещают осадки. Пасмурная и неустойчивая, хотя вполне теплая погода сохранится в Бердске до 11 июля.

В этот день, по прогнозам синоптиков в Бердске придет настоящее лето — будет солнечно и жарко. 13 июля обещают +30 градусов.

Вечером 4 июля гроза застала бердских дачников врасплох. Некоторым пришлось вернуться с участков, расположенных за речкой Гуменкой.

Видео Курьер. Среда. Бердск

 

Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

Сумрачный июльский вечер

Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

Дачникам пришлось возвращаться под дождем


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(1) Комментарий

  1. венгерка

    Лето работает сутки через трое…

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