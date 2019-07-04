Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

Ищет миллиарды за границей на концессию котельных и сетей в Бердске директор «Багиры-М»
После жалоб на низкую зарплату у медсестры нашли запрещенное вещество на Урале
Уголовного наказания хочет добиться врач нарколог за нападение на него в ЦГБ Бердска
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Убегают из малых городов жители Сибири
Городскую баню построят на месте «цыганского» барака в Бердске
Повешенным нашли в суде обвиняемого в убийстве блокадницы в Петербурге
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