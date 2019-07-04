Шторм: Гроза с дождем и сильным ветром надвигается на Бердск

Вечером в четверг, 4 июля, в Бердске резко ухудшилась погода: небо закрыли темны тучи, поднялся ветер, гремит гром, сверкают молнии. Синоптики обещают, что дождь начнется к 20.00 и будет идти до утра. Но и пятница не порадует бердчан погодой — весь день, предположительно, будут осадки. Температура воздуха 5 июля понизится примерно на 3 градуса.

В субботу и воскресенье, дожди маловероятны, хотя будет облачно. Воздух прогреется до +25. А вот в понедельник, 8 июля, снова обещают осадки. Пасмурная и неустойчивая, хотя вполне теплая погода сохранится в Бердске до 11 июля.

В этот день, по прогнозам синоптиков в Бердске придет настоящее лето — будет солнечно и жарко. 13 июля обещают +30 градусов.

Вечером 4 июля гроза застала бердских дачников врасплох. Некоторым пришлось вернуться с участков, расположенных за речкой Гуменкой.

Видео Курьер. Среда. Бердск

