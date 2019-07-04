Убегают из малых городов жители Сибири

За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек», — сказала Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.

Она уточнила, что в основном в России отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.

Источник: РИА Новости