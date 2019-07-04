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Убегают из малых городов жители Сибири

За 15 лет численность населения малых городов России сократилась на 1,5 млн человек.

4.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Убегают из малых городов жители Сибири

В Бердске проживает около 106 тыс. человек. И он считается большим городом

За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек», — сказала Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.

Она уточнила, что в основном в России отток жителей произошел из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.

Источник: РИА Новости


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