Отключили холодную воду на сутки в части Бердска за железной дорогой

Дефект на водоводе устраняют по адресу: ул. Зеленая, 1 в Бердске, сообщили 4 июля в пресс-центре мэрии.

В связи с устранением дефекта на водоводе диаметром 500 мм будет прекращена подача холодной воды на улицы Зеленая, Садовая, Цветочная, Лазурная, Тополевая с 18.00 четверга 4 июля до 17.00 пятницы 5 июля.

-Подвоз воды будет организован, — уточнили в горадминистрации.