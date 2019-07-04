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Городскую баню построят на месте «цыганского» барака в Бердске

Старую баню на ул. Комсомольской снесут летом 2019 года. Она находится в аварийном состоянии. Новое здание власть города построит на средства местного бюджета уже в 2020-м.

4.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Городскую баню построят на месте цыганского барака в Бердске

Новая баня появится в Бердске в 2020 году

Построят городскую баню на земельном участке в районе дома № 8 по ул. Суворова, где когда-то стоял цыганский барак. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала вице-мэр Бердска по экономическим вопросам Жанна Шурова сегодня, 4 июля.

Жанна Сергеевна отметила, что в Бердске работают три муниципальные бани: в Микрорайоне, центре города и в Новом поселке. Но баню, построенную в 1955 году по адресу ул. Комсомольская, 1, обследовали на техническое состояние. Власть пришла к выводу, что городская баня находится в аварийном состоянии и не пригодна для эксплуатации.

— Здание находилось в аренде у ООО «Комплекс Новый», в 2011 году арендатор провел текущий ремонт, но со временем возник вопрос о глобальном обследовании постройки. Здание снесут летом 2019 года. Получив результат мы направили арендатору соглашение о расторжении договора аренды. Для обеспечения населения банно-прачечными принято решение о строительстве нового здания бани. Планируется, что баня, рассчитанная на 30 человек, будет площадью в 906 квадратных метров. На стотысячное население бань не хватает,- рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Сейчас УКС Бердска разрабатывает проектно-сметную документацию. Здание останется муниципальным и будет построено на местные деньги. Но по завершению строительства в 2020 году, новую баню сдадут в аренду.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на месте нынешнего пустыря с весны 2016 года барак стоял пустым после того, как цыганская семья переехала в микрорайон Раздольный. Местные жители вздохнули с облегчением, когда барак расселили. Но тревога оставалась: пустой деревянный дом притягивал бомжей и детвору, которые могли устроить пожар.

Участок площадью 906 кв. метров имеет, вид разрешенного использования: земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания. В мэрии известили, что возможная точка подключения объекта к сетям водоотведения — канализационный коллектор д-300 мм по ул. Суворова.

Техническая возможность подключения объекта к муниципальным сетям теплоснабжения отсутствует. Для создания технической возможности подключения требуется реконструкция ЦТП № 13, а также замена магистральной тепловой сети от ТК-16 до ЦТП №13 на больший диаметр протяженностью 660 м в однотрубном исчислении. Потребуется и замена внутриквартальных тепловых сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, циркуляции ТВ С на больший диаметр протяженностью 1365 м в однотрубном исчислении

Открытие бани запланировано на сентябрь 2020 года.


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