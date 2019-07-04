Ядерную установку защитил экипаж при пожаре на «Лошарике» в Баренцевом море

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля. Источник РБК в силовых структурах говорил, что ЧП произошло на спускаемом аппарате атомной подлодки проекта 10831, также известной как «Лошарик».

«Установлена основная причина происшествия — это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», — доложил Шойгу.

Аппарат можно отремонтировать, министерство оценивает сроки, в которые это можно сделать, сообщил он.

Шойгу доложил, что ядерная энергетическая установка, которая была установлена на аппарате, находится в работоспособном состоянии — экипаж смог ее защитить. «Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата», — добавил министр.

Семьи с детьми младше 18 лет будут получать выплаты до их совершеннолетия, они по размеру будут равны довольствию погибшего члена семьи, сказал министр. Детям также помогут с «достойным образованием».

Путин попросил подготовить предложения, чтобы представить экипаж к госнаградам.

Ранее о версии о проблемах с аккумуляторной батареей сообщали источники РБК и Forbes. Один из собеседников сказал, что ЧП могло произойти, когда аппарат поднимался с глубины к своему носителю.

ЧП произошло 1 июля, однако известно о нем стало только на следующий день. На аппарате погибли 14 человек, среди них два Героя России. Их имена Министерство обороны раскрыло только вечером 3 июля.

Источник: РБК