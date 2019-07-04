Стать мэром Новосибирска хочет чиновник из Бердска
Александр Трушакин, замначальника бердского управления гражданской защиты населения, баллотируется от партии «Великое Отечество». У него большой опыт участия в избирательных компаниях. И сельсоветом он уже руководил.
Александр Трушакин баллотировался в Госдуму и в горсовет
В муниципальную избирательную комиссию Новосибирска 3 июля подал документы на выдвижение в мэры столицы Сибири Александр Трушакин, сообщает сайт избиркома. Экс-глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района, а ныне замдиректора управления гражданской защиты Бердска выдвинулся от партии «Великое Отечество» и стал пятым претендентом на пост главы Новосибирска.
На сайте партии сказано, что она выступает «за восстановление государственного суверенитета, воссоединение единого экономического и политического пространства, приоритет национального законодательства над международным».
Это не первая избирательная кампания для Александра Трушакина. В 2010 году он баллотировался в Законодательное собрание в Советском районе по 37-у округу, в 2011 году пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.
Трушакин прописан в Искитимском районе, но фактически проживает в Бердске.
Помимо Трушакина баллотируются Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), Александр Гультяев («Партия возрождения России»), Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»). Кроме того, на этой неделе определились еще две политические партии. «Справедливая Россия» выдвинет на пост мэра бывшего замгубернатора Виктора Козодоя, и «Родина» — бывшего заместителя мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина.
Документы от выдвиженцев на пост мэра новосибирский избирком принимает до 17 июля. Предполагается, что на старт выборной гонки выйдет до 15 кандидатов.
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Его в дверь, он в окно
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В 2013 году его обвиняли в нанесении побоев, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Суд признал Трушакина виновным в насилии над представителем власти и в нанесении побоев помощнику искитимского прокурора.
Областной суду, куда обратился Трушакин, частично изменил вердикт, оставив в силе приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия над представителем власти) — 3 года лишения свободы условно. Таким образом, вердикт вступил в законную силу.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2016/08/25/249275-osuzhdennogo-kandidata-ne-snimut-s-vyborov-v-gosdumu-i-gorsovet-berdska
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Ну и что? Если судимость погашена, то он такой же человек, как и любой другой.
Давайте жить по закону и не клеить ярлыки!
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Давайте. Воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а также в применении насилия в отношении представителя власти — это не ярлык, вовсе, это жизненная позиция.
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«Решать нужно простые вопросы: Создание рабочих мест с достойной зарплатой по месту жительства и второе повышать покупательную способность населения. Всё остальное приложится. Это моя позиция. С уважением Трушакин.»
Товарищ Трушакин задачу решил — создал себе рабочее место в администрации города, поднял свою покупательную способность, теперь прилагает остальное
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НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» ,
ИНН 5408232945, Председатель Трушакин Александр Геннадьевич.
Наш пострел везде поспел ветеран чего только — вот вопрос
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Ну, вообще так ветеран…
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Ветеран — чего?
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Сказано же — по жизни….
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Капец !
Сколько на выборы заявилось дилетантов и людей вообще далеких от управленческо — хозяйственной работы , которые вообще не имеют представления о том, что это такое
Я вообще в шоке от таких людей
Понять только не могу, самомнение у них завышенное или бабки на выборах срубают?
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