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Стать мэром Новосибирска хочет чиновник из Бердска

Александр Трушакин, замначальника бердского управления гражданской защиты населения, баллотируется от партии «Великое Отечество». У него большой опыт участия в избирательных компаниях. И сельсоветом он уже руководил.

4.07.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Стать мэром Новосибирска хочет чиновник из Бердска

Александр Трушакин баллотировался в Госдуму и в горсовет

В муниципальную избирательную комиссию Новосибирска 3 июля подал документы на выдвижение в мэры столицы Сибири Александр Трушакин, сообщает сайт избиркома. Экс-глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района, а ныне замдиректора управления гражданской защиты Бердска выдвинулся от партии «Великое Отечество» и стал пятым претендентом на пост главы Новосибирска.

На сайте партии сказано, что она выступает «за восстановление государственного суверенитета, воссоединение единого экономического и политического пространства, приоритет национального законодательства над международным».

Это не первая избирательная кампания для Александра Трушакина. В 2010 году он баллотировался в Законодательное собрание в Советском районе по 37-у округу, в 2011 году пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Трушакин прописан в Искитимском районе, но фактически проживает в Бердске.

Помимо Трушакина баллотируются Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), Александр Гультяев («Партия возрождения России»), Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»). Кроме того, на этой неделе определились еще две политические партии. «Справедливая Россия» выдвинет на пост мэра бывшего замгубернатора Виктора Козодоя, и «Родина» — бывшего заместителя мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина.

Документы от выдвиженцев на пост мэра новосибирский избирком принимает до 17 июля. Предполагается, что на старт выборной гонки выйдет до 15 кандидатов.


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(10) Комментариев

  1. Истмат

    Его в дверь, он в окно :-D

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  2. Истмат

    В 2013 году его обвиняли в нанесении побоев, воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Суд признал Трушакина виновным в насилии над представителем власти и в нанесении побоев помощнику искитимского прокурора. =-O

    Областной суду, куда обратился Трушакин, частично изменил вердикт, оставив в силе приговор по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия над представителем власти) — 3 года лишения свободы условно. Таким образом, вердикт вступил в законную силу. =-O

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2016/08/25/249275-osuzhdennogo-kandidata-ne-snimut-s-vyborov-v-gosdumu-i-gorsovet-berdska

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Аноним

      Ну и что? Если судимость погашена, то он такой же человек, как и любой другой.
      Давайте жить по закону и не клеить ярлыки!

      Thumb up 0 Thumb down 4

      • Истмат

        Давайте. Воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, а также в применении насилия в отношении представителя власти — это не ярлык, вовсе, это жизненная позиция.

        Thumb up 5 Thumb down 1

  3. Здоровый образ жизни

    «Решать нужно простые вопросы: Создание рабочих мест с достойной зарплатой по месту жительства и второе повышать покупательную способность населения. Всё остальное приложится. Это моя позиция. С уважением Трушакин.» 8)
    Товарищ Трушакин задачу решил — создал себе рабочее место в администрации города, поднял свою покупательную способность, теперь прилагает остальное :-D

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  4. Истмат

    НОВОСИБИРСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «СОЮЗ ВЕТЕРАНОВ» ,
    ИНН 5408232945, Председатель Трушакин Александр Геннадьевич.
    Наш пострел везде поспел =-O ветеран чего только — вот вопрос :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Аноним

    Капец !
    Сколько на выборы заявилось дилетантов и людей вообще далеких от управленческо — хозяйственной работы , которые вообще не имеют представления о том, что это такое
    Я вообще в шоке от таких людей
    Понять только не могу, самомнение у них завышенное или бабки на выборах срубают?

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