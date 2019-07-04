Стать мэром Новосибирска хочет чиновник из Бердска

В муниципальную избирательную комиссию Новосибирска 3 июля подал документы на выдвижение в мэры столицы Сибири Александр Трушакин, сообщает сайт избиркома. Экс-глава Гусельниковского сельсовета Искитимского района, а ныне замдиректора управления гражданской защиты Бердска выдвинулся от партии «Великое Отечество» и стал пятым претендентом на пост главы Новосибирска.

На сайте партии сказано, что она выступает «за восстановление государственного суверенитета, воссоединение единого экономического и политического пространства, приоритет национального законодательства над международным».

Это не первая избирательная кампания для Александра Трушакина. В 2010 году он баллотировался в Законодательное собрание в Советском районе по 37-у округу, в 2011 году пытался стать депутатом горсовета Бердска от КПРФ, в 2016 году выдвигался в Госдуму и совет депутатов Бердска от «Яблока». С 2011 по 2013 годы возглавлял Гусельниковский сельсовет Искитимского района.

Трушакин прописан в Искитимском районе, но фактически проживает в Бердске.

Помимо Трушакина баллотируются Сергей Бойко (самовыдвижение), Наталья Пинус («Российский общенародный союз»), Александр Гультяев («Партия возрождения России»), Алексей Южанин («Партия Социальных Реформ – Прибыль от природных ресурсов – Народу»). Кроме того, на этой неделе определились еще две политические партии. «Справедливая Россия» выдвинет на пост мэра бывшего замгубернатора Виктора Козодоя, и «Родина» — бывшего заместителя мэра Новосибирска Данияра Сафиуллина.

Документы от выдвиженцев на пост мэра новосибирский избирком принимает до 17 июля. Предполагается, что на старт выборной гонки выйдет до 15 кандидатов.