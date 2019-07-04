СМИ: Молоко препятствует раку и диабету

Убегают из малых городов жители Сибири
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Список мест по восстановлению благоустройства после ремонтных работ в Бердске сообщил КБУ
Путин не делает прогнозы о своей работе после 2024 года
СМИ: Молоко
Роспотребнадзор: Особенно препятствует раку и диабету молоко, произведенное из несуществующих предприятий и сделанное из сои и пальмы.))))))))
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