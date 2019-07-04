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Три новые кассы по оплате услуг ЖКХ откроются с 8 июля в Бердске

Руководство Расчетно-кассового центра уже заключило договоры на аренду пунктов приема платежей. Плата за аренду для РКЦ осталась прежней, но сократилась площадь арендуемого помещения.

4.07.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Три новые кассы по оплате услуг ЖКХ откроются с 8 июля в Бердске

РКЦ откроет три новых пункта приема платежей

Решилась проблема с очередями к заветным окошкам в кассах РКЦ Бердска. Для этого потребовалось вмешательство городской власти. Вице-мэр Бердска по социальным вопросам Сергей Носов сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 4 июля, что в скором времени в Бердске работу возобновят две ранее закрытые кассы РКЦ и одна новая.

-Уже сегодня руководство РКЦ подписало договоры аренды. Кассы откроются по адресам: Ленина, 18, Островского, 174 и Ленина, 38 в здании, где расположен отдел по делам молодежи. Решается вопрос об открытии кассы по адресу Черемушная, 5/1. Удалось уменьшить арендную плату для РКЦ за счет сокращения арендуемой площади. Те помещения, которыми РКЦ не пользуется, исключили из договора.

Скорее всего кассы откроются с 8 июля — резюмировал Сергей Анатольевич сегодня, 4 июля.
Стоит отметить, что на последнем совещании в мэрии глава города Евгений Шестернин рекомендовал руководству расчетно-кассового центра изменить график рабочего времени.

Напомним, настоящий бунт устроили бердчане из-за столпотворения в кассах РКЦ. Горожане сетовали на то, что на протяжении нескольких месяцев им приходилось по несколько часов отстаивать очередь ради оплаты коммунальных услуг. Одной из причин ажиотажа очередники называли закрытие касс по двум адресам. Горожане были недовольны сложившейся ситуацией и требовали открыть старые или вернуть новые кассы. Бердчанка Татьяна Анатольевна даже решилась на крайние меры — жаловаться на беспредел в кассах губернатору Новосибирской области.

Но все решилось благополучно. Мэр Бердска Евгений Шестернин пригласил на рабочее совещание ресурсников и помощника прокуратуры, чтобы обсудить возможные пути решения.
Директор РКЦ Рамиз Маимов утверждал: кассы пришлось закрыть из-за высокой арендной платы и нерентабельности. Но чиновники утверждали, что арендная плата не высокая, она назначается советом депутатов и вычисляется по определенным методикам.

Помощник прокурора Бердска Виктория Дзюба заверила «Курьер. Среда. Бердск»: сотрудники прокуратуры всегда на стороне горожан. Ведь их работа — охранять законные права людей. По ее словам, прокуратура задача правоохранителей наблюдать за соблюдением прав граждан и пресекать нарушения.


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