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Руководителем в крупном городе России или за границей видит себя «золотой» выпускник Бердска

Медалист бердского лицея №6 Алексей Ким поделился секретом успеха: чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно максимально усваивать информацию на уроке.(ВИДЕО)

4.07.2019 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой Один комментарий
 
Руководителем в крупном городе России или за границей видит себя золотой выпускник Бердска

Алексей Ким – неоднократный победитель олимпиад по математике и экономике

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает рассказывать о бердских выпускниках. Алексей Ким — один из 49 учеников, которому 27 июня мэр Бердска вручил медаль «За успехи в учении». 17-летний выпускник лицея №6 поступает на бюджетное отделение в один из самых престижных вузов страны — высшую школу экономики в Санкт-Петербурге.

Любимые предметы в школе математика и экономика. Его способности были отмечены дипломами на областном конкурсе по решению исследовательских задач по математике «Ринрут»и на всероссийской олимпиаде школьников имени Кондратьева по экономике. Именно в этой области он хочет продолжить образование.

— Экономика привлекает меня структурностью и логикой. В современном мире очень важно быть финансово грамотным, разбираться в экономических процессах, происходящих в обществе, — рассказывает лицеист.

Автор видео Елена Белоусова

Алексей признается, что быстро усваивает информацию. Поэтому домашние задания не занимали много времени. По мнению школьника, процесс подготовки к ЕГЭ — дело несложное. Перечень заданий повторяется из года в год. Но для многих тестирование — это очень стрессовая ситуация.

— Наш 11А достаточно сильный класс. Много отличников. В этом заслуга не только учеников, но и большой вклад преподавателей. Чтобы хорошо сдать ЕГЭ, нужно максимально усваивать информацию на уроке. Мне повезло с учителями, они все хорошо и доступно объясняли, и мне не приходилось часами просиживать дома за уроками, а достаточно было нескольких минут, чтобы повторить пройденное,- уверяет герой.

В свободное время лицеист читает. В числе любимых произведений — книги о Гарри Поттере. Любимое кино: фентези и «Шерлок Холмс» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Раньше молодой человек занимался футболом, но и сейчас под настроение может погонять мяч с ребятами во дворе. А смотреть по интернету предпочитает хоккей. Не пропускает ни одну игру «Сибири».
Выпускник очень любит Бердск. Нравится, что в маленьком, уютном городе можно в любую точку добраться пешком. Ему хотелось бы, чтобы у нас развивалась инфраструктура и появилось больше мест для развлечений.

В будущем бердчанин видит себя на руководящей должности в крупном городе России, может быть, и за границей.
— Я хочу найти дело, которому могу посвятить всю жизнь. Оно будет приносить мне удовольствие и достойную зарплату. Планирую путешествовать. Побывал бы в Англии и Америке, но, в первую очередь, сходил на хоккейный матч в Канаде и испытал на себе непередаваемую атмосферу во время игры.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Это не родственник, случайно, знаменитого архитектора Бердска Кима?

    Thumb up 0 Thumb down 0

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