Отключили электричество на день в частном секторе Бердска

Сегодня, 4 июля в 10:00 отключили электроэнергию на нескольких улицах Бердска. Без электричества остались потребители по адресам: ул. Водосточная 35-53, ул. Партизанская 46-55, ул. Павлова 28-34, 51-55. С 13:00 отключат свет по адресам: ул. Красная Сибирь 2Б, 19-76, ул. 40 лет Октября 16-55, ул. Толстого 38-48, пер. Спартака 1-8,19.

Электроснабжение восстановят не в 17.00, как было заявлено ранее, а в 16.00, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник бердского участка РЭС Игорь Михин. По его словам, все потребители были зарене уведомлены.

-Частный сектор отключили для выполнения плановых работ. Делаем капитальный ремонт воздушных линий электропередачи. Сделаем пораньше, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Михин.